La Juventus, nella prima parte della stagione, ha avuto problematiche importanti nell'impostazioni di gioco ma anche nel finalizzare le azioni da gol. In 19 partite di campionato non ha segnato neanche 30 gol, più di 20 in meno rispetto all'Inter prima in classifica. Non è un caso che i bianconeri siano quinti in classifica, a -4 dal quarto posto e soprattutto a -12 dall'Inter. Per questo, la società bianconera potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato, soprattutto se si dovessero concretizzare alcune cessioni importanti. A proposito di investimenti, si parla molto del possibile approdo nella società bianconera già a gennaio del giocatore del Sassuolo Gianluca Scamacca. La società emiliana potrebbe lasciarlo partire per circa 40 milioni di euro con una modalità di pagamento simile a quella che la Juventus ha utilizzato per acquistare Manuel Locatelli nel recente Calciomercato estivo.

Prestito con riscatto dilazionato in diverse stagioni, in questo modo la Juventus non andrebbe ad appesantire il bilancio societario. A parlare del possibile trasferimento di Gianluca Scamacca alla Juventus è stato l'ex difensore ed attuale commentatore televisivo Daniele Adani. In una recente intervista, ha dichiarato che Scamacca alla Juventus sarebbe il colpo di gennaio.

L'ex difensore Adani ha parlato del possibile approdo di Scamacca alla Juventus

'Scamacca alla Juventus sarebbe il colpo di gennaio. Aggiungere al settore avanzato bianconero una punta in ascesa potrebbe fare la differenza nell'economia del campionato'. Queste le dichiarazioni di Daniele Adani in riferimento al possibile acquisto da parte della società bianconera di Gianluca Scamacca.

La punta del Sassuolo è oramai parte integrante della nazionale italiana, lo stesso commissario tecnico Roberto Mancini ha speso parole d'elogio per il giocatore. Potrebbe quindi rivelarsi un acquisto importante per la Juventus, almeno nella lotta per i primi quattro posti in campionato. Difficile che la società bianconera possa recuperare punti in classifica all'Inter, distante 12 punti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà cedere anche qualche giocatore prima di effettuare acquisti. Diversi i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera a gennaio e a giugno. Su tutti, spiccano i nomi di Alex Sandro, Aaron Ramsey, Arthur Melo, Dejan Kulusevski e Weston McKennie. Per il centrocampo, piace Dennis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Come già anticipato potrebbe arrivare anche Gianluca Scamacca come rinforzo per il settore avanzato a gennaio. Piace anche Dusan Vlahovic, che però potrebbe essere uno degli acquisti principali della Juventus nel mercato di giugno.