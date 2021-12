La Juventus non effettuerà acquisti importanti a gennaio. Lo ha dichiarato nell'intervista prima di Bologna-Juventus l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, che ha sottolineato che l'aumento di capitale servirà per dare stabilità alla società bianconera. Il dirigente ha aggiunto che eventuali arrivi non dipenderanno dalle cessioni. Difficile però pensare che la società bianconera possa aggiungere altri giocatori ad una rosa ricca di elementi, alcuni dei quali non ritenuti importanti per il presente e per il futuro. Fra questi spicca sicuramente Aaron Ramsey, il gallese potrebbe rescindere il contratto e approdare in una società inglese.

Il problema principale è rappresentato dall'ingaggio importante che guadagna il giocatore, circa 7 milioni di euro a stagione. Non sarà facile trovare una società che possa garantirgli tale stipendio, a meno che il gallese decida di accontentarsi di una somma minore. Altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera a gennaio è Arthur Melo. Per il brasiliano si parla di un interesse concreto dell'Everton, che però vorrebbe acquistarlo in prestito. La Juventus lo valuta circa 35 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società inglese potrebbe offrire in uno scambio di prestiti il terzino francese Lucas Digne.

Possibile scambio di mercato fra Arthur e Digne

La Juventus potrebbe effettuare uno scambio di mercato con l'Everton che porterebbe Arthur Melo nella società inglese e Lucas Digne in quella bianconera.

Sarebbe una trattativa di mercato definita su un prestito, con gli inglesi che rinforzerebbero il centrocampo e i bianconeri la fascia sinistra. In questo inizio di stagione Alex Sandro sta deludendo e il francese potrebbe essere un acquisto ideale. La crescita di Pellegrini nelle ultime partite però è stata importante a tal punto che l'italiano è stato preferito al brasiliano.

Per questo un eventuale arrivo del francese potrebbe concretizzarsi solo in caso di partenza di Alex Sandro. Difficile a gennaio, potrebbe essere ceduto invece nel mercato estivo anche perché in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile scambio di prestiti fra Arthur Melo e Lucas Digne non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani.

La Juventus potrebbe rinforzare a gennaio il centrocampo e il settore avanzato. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Denis Zakaria, Gianluca Scamacca e Anthony Martial. Il francese potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United. A confermare la sua possibile partenza anche l'agente sportivo del giocatore francese.