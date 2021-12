La vittoria contro il Cagliari permette alla Juventus di chiudere il girone d'andata a -4 punti dal quarto posto dell'Atalanta e -5 dal Napoli terzo. Una distanza minore rispetto a quella di qualche match fa e che potrebbe portare la società bianconera a rinforzare la rosa a gennaio. Allegri avrebbe bisogno di un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco e di una punta che possa garantire gol. La Juventus ha segnato neanche 30 gol in 19 partite, ovvero circa 20 gol in meno rispetto all'Inter prima in classifica. Per questo potrebbe arrivare un rinforzo per il settore avanzato, magari evitando di investire in costi di cartellino.

I preferiti sembrano essere Mauro Icardi, Gianluca Scamacca e Memphis Depay. La punta del Barcellona sta dimostrando di essere un giocatore importante, ha segnato otto gol in 15 partite. Potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto, con la Juventus che a fine stagione deciderebbe se acquistarlo a titolo definitivo. Possibilità poco concreta, anche perché la società bianconera potrebbe acquistare a giugno la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la società toscana a giugno 2023.

Il giocatore del Barcellona potrebbe approdare alla Juventus in prestito a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Memphis Depay a gennaio.

La punta olandese arriverebbe in prestito con diritto di riscatto e sarebbe un rinforzo ideale per migliorare il settore avanzato bianconero. Si era parlato del possibile arrivo del giocatore già nel recente Calciomercato estivo a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Lione. Alla fine Depay ha accettato l'offerta del Barcellona, decisiva anche la presenza dell'oramai ex tecnico del Barcellona Ronald Koeman, che aveva già lavorato con il giocatore nella nazionale olandese quando Koeman era il commissario tecnico.

Depay arriverebbe in prestito con diritto di riscatto, con la Juventus che andrebbe a pagare solo l'ingaggio del giocatore.

Il possibile mercato della Juventus

L'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene in una recente intervista ha dichiarato che la società bianconera non farà investimenti importanti a gennaio.

L'aumento di capitale sarà utilizzato per dare stabilità al bilancio societario. Per questo ci si aspetta acquisti a prezzo vantaggioso o in prestito. Molto dipenderà anche dalle cessioni. Se dovessero arrivare offerte per Ramsey e Arthur Melo saranno valutate. Il gallese potrebbe anche rescindere il contratto, il brasiliano essere ceduto in prestito.