La Juventus a gennaio potrebbe effettuare diversi innesti importanti. Si parla infatti del possibile arrivo di un centrocampista e di una punta. Fra le problematiche principali dei bianconeri infatti c'è la qualità nell'impostazione di gioco e i pochi gol realizzati: sono stati appena 16 in 12 partite, anche con questo si spiega la distanza di 13 punti dal primo posto di Milan e Napoli. A tal riguardo i nomi che più interessano alla società bianconera sono per il centrocampo quelli di Axel Witsel, Nicolò Rovella (già di proprietà dei torinesi) e per il settore avanzato quello di Dusan Vlahovic.

A proposito di cessioni invece si parla delle possibili partenze di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey a titolo definitivo. A questi potrebbero aggiungersi Dejan Kulusevski e Luca Pellegrini, per loro però la cessione potrebbe essere in prestito. Sullo svedese ci sarebbe l'interesse cdel Barcellona, per quanto riguarda il terzino invece secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe esserci un trasferimento in Turchia.

Il Trazbonspor sarebbe alla ricerca di un giocatore per la fascia sinistra e lo avrebbe individuato nell'ex Genoa e Cagliari. In questo inizio di stagione Luca Pellegrini ha raccolto poco minutaggio, anche se Allegri nel post partita di Juventus-Fiorentina lo ha elogiato per il modo in cui è entrato in campo nel secondo tempo.

Il terzino Pellegrini potrebbe lasciare in prestito la Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il terzino Luca Pellegrini potrebbe lasciare la Juventus in prestito a gennaio. Sarebbe seguito dal Trabzonspor, alla ricerca di un giocatore per la fascia sinistra. Il giovane potrebbe trasferirsi per giocare titolare, attualmente infatti è considerato una riserva da Allegri.

Nell'ultimo match contro la Fiorentina il laterale è entrato nel secondo tempo ed ha fornito una buona prestazione. È evidente però che per fare il definitivo salto di qualità serva raccogliere più minutaggio. Per questo un prestito di sei mesi potrebbe essergli utile.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus se dovesse cedere i vari Rabiot, Ramsey, Kulusevski e Pellegrini potrebbe acquistare almeno un terzino, un centrocampista e una punta.

Per la fascia laterale difensivo la si parla di un interesse per uno fra Alonso, Alex Telles, Tagliafico e Kurzawa.

Per il centrocampo invece il preferito sembra essere Axel Witsel ma la società bianconera starebbe valutando l'arrivo anticipato di Nicolò Rovella. Il nazionale under 21 italiano è già di proprietà dei bianconeri ma è in prestito al Genoa sino a fine stagione.

Per quanto riguarda il settore avanzato potrebbe esserci l'acquisto della punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.