A gennaio 2020 la Juventus investì circa 43 milioni di euro per acquistare il centrocampista Dejan Kulusevski dall'Atalanta. Lo svedese, che in quella stagione era in prestito al Parma, ci rimase fino a giugno, per poi trasferirsi in bianconero durante il Calciomercato estivo. Dopo una stagione e mezza alla Juventus, lo svedese non è riuscito ad incidere come ci aspettava, di certo non agevolato dalle tante novità che stanno riguardando la società bianconera. Nelle ultime stagioni, infatti, ci sono stati diversi addii importanti e sono arrivati giovani di qualità.

Cambiamenti che hanno portato la Juventus ad una posizione di classifica distante dai primi posti. Basti guardare il quarto posto della scorsa stagione o l'attuale posizione, a meno 4 dall'Atalanta quarta e soprattutto a meno 14 da Milan e Napoli primi. Lo svedese è sicuramente una delle delusioni della rosa bianconera e il poco minutaggio di questo inizio stagione dimostra come Allegri non lo consideri un giocatore importante. Il tecnico toscano lo ha schierato come alternativa a Dybala.

Tale situazione avrebbe portato il centrocampista Dejan Kulusevski a chiedere la cessione alla Juventus.

Il centrocampista Kulusevski avrebbe chiesto la cessione a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, il centrocampista Dejan Kulusevski avrebbe chiesto la cessione alla Juventus.

Lo svedese vorrebbe partire già a gennaio per trovare una società pronta a garantirgli più minutaggio. Si è parlato di un interesse concreto di alcune società inglesi, ma anche dell'Atalanta. Nelle ultime ore, però, anche il Barcellona starebbe valutando l'acquisto del giocatore in prestito. Secondo la stampa spagnola, lo svedese gradirebbe un eventuale trasferimento al Barcellona, in un 4-3-3 che valorizzerebbe molto di più le sue caratteristiche tecniche.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Dejan Kulusevski non è l'unico giocatore che potrebbe lasciare la Juventus a gennaio. Si valutano infatti le partenze di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Il francese, in caso di offerta da circa 20 milioni di euro, potrebbe lasciare la società bianconera. Il centrocampista gallese, invece, potrebbe rescindere il suo contratto, con la Juventus che andrebbe a risparmiare circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Se si dovesse concretizzare almeno una delle cessioni prima menzionate, la società bianconera potrebbe acquistare un centrocampista.

Uno dei giocatori graditi è Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione. Arriverebbe quindi a prezzo vantaggioso.