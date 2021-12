La Juventus è attesa da settimane importanti in campionato. Sarà importante cercare di confermarsi anche per recuperare punti alle prime quattro in classifica. Attualmente il quarto posto dell'Atalanta dista sette punti e da gennaio ci sarà alcuni match molto importanti per i bianconeri. Prima Napoli, poi Roma e Milan ci diranno molto se la Juventus potrà lottare per un posto in Champions League ed eventualmente per vincere il campionato.

La società cercherà di supportare il lavoro del tecnico Massimiliano Allegri cercando di rinforzare la rosa nei ruoli che hanno bisogno di innesti.

In particolar modo a centrocampo e nel settore avanzato, 22 gol in 16 partite sono pochi per una squadra che deve lottare per i primi posti in classifica. A proposito del mercato di gennaio ha parlato il giornalista sportivo Luca Momblano. Ospite al canale Twitch di Juventibus il giornalista ha dichiarato che la società bianconera sarebbe interessata a Luis Muriel. L'Atalanta invece prendere volentieri Moise Kean. Momblano ha aggiunto che Vlahovic difficilmente lascerà la Fiorentina a gennaio sottolineando come i bianconeri potrebbero non riscattare dall'Atletico Madrid il cartellino di Alvaro Morata.

Il giornalista Momblano ha parlato del possibile acquisto di Muriel da parte della Juventus

"Mi è stato detto che la Juventus ha chiesto nuovamente informazioni su Muriel, poco fa ne ho avuto la definitiva conferma.

Gasperini prenderebbe subito Kean, ma non ho notizie". Queste le dichiarazioni di Luca Momblano in riferimento al mercato di gennaio della Juventus. Il giornalista sportivo ha aggiunto: "Vlahovic a gennaio ha deciso di non muoversi". Momblano ha voluto parlare anche di Morata sottolineando "L'idea è quello di non dare seguito al riscatto del cartellino".

Le cose possono cambiare invece se l'Atletico Madrid chiedesse di meno rispetto ai 35 milioni di euro attuali. Anche il giornalista Romeo Agresti ha voluto parlare di mercato dichiarando ce la Juventus potrebbe acquistare la punta del Paris Saint Germain a gennaio se la società argentina decidesse di cederlo in prestito con diritto di riscatto.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche il centrocampo durante il mercato di gennaio. Molto dipenderà dalle cessioni ma se dovesse partire Aaron Ramsey, potrebbe arrivare un centrocampista di esperienza e qualità. Si parla di un interesse concreto per Axel Witsel e Denis Zakaria, in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione. Allegri gradirebbe il belga anche se l'età non agevola un suo eventuale approdo. Potrebbe essere lo svizzero il rinforzo ideale.