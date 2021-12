L'assegnazione del Pallone d'oro ha suscitato molto clamore mediatico. La stampa ha votato Leo Messi, l'argentino ha vinto il prestigioso riconoscimento per la settima volta distanziando Cristiano Ronaldo di due Palloni d'Oro. Molti addetti ai lavori hanno criticato tale decisione, sottolineando come tale premio sarebbe dovuto andare al giocatore del Bayern Monaco Robert Lewandowski. Leo Messi durante la cerimonia di premiazione ha riconosciuto i meriti del giocatore bavarese dichiarando che se il Pallone d'oro fosse stato assegnato nel 2020, lo avrebbe vinto sicuramente Lewandowski.

La punta del Bayern Monaco è stato premiata con un altro trofeo, il Golden Player. A tal riguardo in una recente intervista ha dichiarato che tale premio non è una consolazione per la mancata vittoria del Pallone d'oro ma un riconoscimento importante. D'altronde Lewandowski è stato votato dai campioni che conoscono il calcio e di conseguenza è molto attendibile ed oggettivo. Ha poi parlato dei difensori più forti e duri che ha affrontato nella sua esperienza professionale da giocatore, menzionando in particolar modo Giorgio Chiellini e Sergio Ramos.

"Il Golden Player non è una consolazione ma un riconoscimento importante. I voti dei campioni che conoscono la realtà del calcio sono preziosi e sono contento che mi abbiano scelto, il loro giudizio è affidabile e obiettivo".

Queste le dichiarazioni di Lewandowski in riferimento al premio vinto. La punta del Bayern Monaco è arrivato secondo nella classifica del Pallone d'oro, superato da Leo Messi. Per l'argentino è stato il settimo vinto, sorprende però come Lewandowski non ne abbia ancora vinto uno. Negli ultimi anni il Pallone d'oro è andato sempre agli stessi giocatori, ovvero a Cristiano Ronaldo, Leo Messi e Luka Modric nel 2018.

Lewandowski ha parlato anche dei difensori che ha affrontato nella sua carriera professionale elogiando in particolar modo Giorgio Chiellini e Sergio Ramos. Ha dichiarato: "Chiellini e Ramos. Sono entrambi duri e fisici. Conoscono tutti i trucchi del mestiere ma sono sempre corretti. È difficile ma anche divertente giocare contro di loro".

I Palloni d'oro vinti negli ultimi vent'anni

Come dicevamo, negli ultimi anni i protagonisti del Pallone d'oro sono stati Cristiano Ronaldo e Messi. Il portoghese ne ha vinti cinque, l'argentino sette. Nel 2000 lo vinse Luis Figo, l'anno successivo toccò a Michael Owen, seguito da Ronaldo il brasiliano e Pavel Nedved nel 2003. Seguono Shevchenko, Ronaldinho, Cannavaro nel 2006 e Kakà. Il primo Pallone d'oro vinto da Cristiano Ronaldo è del 2008, segue Messi nelle quattro premiazioni successive.

Nel 2013 e nel 2014 viene premiato il portoghese, nel 2015 Messi seguito sempre da Cristiano Ronaldo nel 2016 e 2017. Luka Modric vince l'edizione 2018, seguito ancora da Messi nel 2019 e nel 2021.