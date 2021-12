La Juventus è stata sorteggiata con il Villareal per gli ottavi di finale di Champions League. L'andata si giocherà in Spagna il ritorno a Torino. Un turno evidentemente abbordabile, anche se la Juventus attuale non dà garanzie di affidabilità. Basti pensare al pareggio ottenuto contro il Venezia nell'ultima giornata di campionato. Per questo, la società bianconera potrebbe supportare il lavoro di Massimiliano Allegri acquistando un centrocampista ed una punta. Sarà importante cercare di alleggerire anche la rosa. Ci sono almeno tre giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera a gennaio.

Aaron Ramsey potrebbe rescindere il contratto, Arthur Melo ceduto in prestito e Dejan Kulusevski ceduto a titolo a definitivo ad una delle società inglesi interessate. Si parla infatti di una possibile offerta di Arsenal o Tottenham per il centrocampista svedese. La Juventus lo valuta circa 40 milioni di euro.

Riguardo i possibili acquisti di gennaio ha parlato l'agente sportivo Massimo Brambati. Ospite a Twm Radio ha dichiarato che la società bianconera dovrà acquistare un centrocampista ed un punta se vorrà migliorare le prestazioni di questo inizio di stagione. Ha poi aggiunto che attualmente non ci sono società inglesi pronte a presentare un'offerta per Dusan Vlahovic. Una buona notizia per la Juventus, interessata al giocatore della Fiorentina.

L'agente sportivo Brambati ha parlato del possibile acquisto di Vlahovic da parte della Juve

"La Juve può uscire con tutte, indipendentemente da chi prende. Una volta un sorteggio così era buono, oggi non è così". Queste le dichiarazioni di Massimo Brambati in riferimento al sorteggio degli ottavi Champions League della Juventus.

I bianconeri affronteranno il Villareal, andata in Spagna e ritorno a Torino. L'agente sportivo ha aggiunto: "Se a gennaio comprano un centrocampista e una punta importante, qualcosa può cambiare". A proposito dell'acquisto nel settore avanzato, ha sottolineato: "A gennaio o a giugno la Juve deve fare lo sforzo per ritornare competitiva".

Secondo Brambati, sarà difficile trattare l'acquisto di Vlahovic con la Fiorentina, soprattutto a gennaio. Ha poi aggiunto: "Attualmente non ci sono squadre inglese che trattano Vlahovic. E già questo è una buona notizia per la Juventus".

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un centrocampista ed una punta a gennaio. Piace molto Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach, in scadenza di contratto con la società tedesca a fine stagione. Potrebbe essere acquistato per circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore avanzato, Dusan Vlahovic sarebbe il preferito. Se non dovesse arrivare la punta della Fiorentina, la società bianconera potrebbe investire sul giocatore del River Plate Julian Alvarez, valutato circa 20 milioni di euro dalla società argentina.