La Juventus nei primi anni 2000 era una delle squadre più forti del calcio europeo. Fra i giocatori più importanti arrivati in bianconero nel 2004 spicca sicuramente Zlatan Ibrahimovic, che venne acquistato dall'ex direttore generale bianconero Luciano Moggi. Un investimento importante quello per lo svedese, che al suo arrivo in bianconero aveva 23 anni. Ne ha parlato lo stesso Zlatan Ibrahimovic in una recente intervista a Radio Deejay. L'attuale punta del Milan ha ricordato come ad averlo portato nel calcio italiano fu proprio l'ex dirigente bianconero.

Alla Juve giocò due stagioni, vincendo due campionati poi tolti dalla Giustizia Sportiva dopo la sentenza Calciopoli. Lo svedese ha parlato anche del calcio attuale rispetto a quello del passato sottolineato come adesso i difensori abbiano più rispetto per lui nella marcatura. Ibrahimovic ha aggiunto di avere stima umana e professionale di Giorgio Chiellini, con il quale ha giocato nella Juventus dal 2004 al 2006. La stima nei confronti di Chiellini è motivata anche dal fatto che in campo c'è sempre guerra con un giocatore come lui. Un 'duello' sportivo che come ha aggiunto Ibrahimovic lo fa sentire vivo.

La punta del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato di Chiellini e Moggi

"Nel campionato italiano c'è qualche difensore di vecchia generazione come Chiellini.

Lo stimo e mi piace, quando c'è un po' di guerra così mi sento vivo". Queste le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic in riferimento a Giorgio Chiellini difensore della Juventus con il quale la punta svedese ha giocato nella sua esperienza professionale in bianconero dal 2004 al 2006. La punta ha parlato anche del suo arrivo nel calcio italiano aggiungendo: "Dopo l’Europeo del 2004, sono arrivato in Italia grazie a Moggi, che mi ha portato alla Juventus".

La stagione al Milan di Zlatan Ibrahimovic

La punta del Milan Zlatan Ibrahimovic sta incidendo molto anche in questa stagione, in particolar modo in campionato. Sei gol e due assist in nove partite giocate in Serie A, quattro in Champions League senza aver segnato. L'eliminazione anticipata del Milan dalle competizioni europee permette ai rossoneri di concentrarsi soprattutto su campionato e Coppa Italia.

Le stagioni Ibrahimovic alla Juventus

Sono 35 partite disputate e 16 gol in campionato con la Juventus per Zlatan Ibrahimovic nella stagione 2004-2005. A queste bisogna aggiungere altre dieci partite giocate in Champions League senza gol ma con due assist decisivi ai suoi compagni. Nel 2005-2006 sono sempre 35 le partite disputate con sette gol e otto assist decisivi ai suoi compagni. Sono state nove partite in Champions League con tre gol ed un assist, due in Coppa Italia ed una in Supercoppa italiana.