In casa Inter si sta cominciando a ragionare sulle mosse da attuare nelle prossime sessioni di Calciomercato. A gennaio i nerazzurri faranno poco o nulla dato che la squadra sta facendo molto bene, come dimostra il primato in classifica con 46 punti, a più quattro sul Milan secondo e a più sette sul Napoli terzo, con il simbolico titolo di campioni di inverno. Qualcosa verrà fatto soltanto se ci saranno delle occasioni di mercato e una di questa potrebbe arrivare dalla Capitale, sponda Lazio. Francesco Acerbi, infatti, ha praticamente rotto con l'ambiente e con i tifosi e ai nerazzurri è stato accostato già la scorsa estate.

Il Napoli, invece, si sta muovendo per rinforzarsi tra i pali per la prossima stagione e avrebbe messo gli occhi su Bartlomej Dragowski.

Inter su Acerbi

L'Inter si muoverà solo in caso di occasioni low cost per la prossima sessione di calciomercato, a gennaio, per conservare un cospicuo tesoretto da reinvestire la prossima estate. I nerazzurri, però, potrebbero sfruttare la frattura tra Francesco Acerbi e i tifosi della Lazio. Il difensore farebbe comodo al pacchetto arretrato di Simone Inzaghi, che lo conosce bene avendolo avuto al proprio servizio quando era sulla panchina biancoceleste.

Il centrale, inoltre, potrebbe ricoprire il ruolo sia di vice De Vrij che di vice Bastoni, e in questo modo non è escluso l'addio anticipato di Aleksander Kolarov, che anche in quest'annata non sta trovando moltissimo spazio.

Il classe 1988 è valutato dai biancocelesti 10 milioni di euro, una cifra eccessiva per un calciatore in rottura con l'ambiente, dopo la dura lettera degli ultras laziali. Per questo motivo i due club potrebbero intavolare uno scambio alla pari che produca effetti positivi anche in termini di bilancio. Il club meneghino potrebbe offrire Matìas Vecino, che vuole andare via a gennaio per giocare con maggiore continuità.

Napoli su Dragowski

Il Napoli è pronto a rinforzarsi tra i pali, visto che al termine di questa stagione almeno uno tra Alex Meret e David Ospina andrà via. Gli azzurri, per questo motivo, avrebbero messo gli occhi sull'estremo difensore della Fiorentina, Bartlomej Dragowski. Il contratto in scadenza a giugno 2023 costringerà molto probabilmente i viola a cederlo la prossima estate per non rischiare di perderlo a parametro zero.

La valutazione dell'estremo difensore polacco si aggira intorno ai 15 milioni di euro ma non è escluso che le due società trattano uno scambio che coinvolga proprio lo stesso Meret. Il portiere italiano, infatti, in azzurro è ormai relegato al ruolo di riserva e a Firenze potrebbe rilanciarsi giocando con maggiore continuità da titolare.