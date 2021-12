Da ieri, il Milan ha una nuova priorità per il calciomercato di gennaio: sostituire Simon Kjaer. Il danese è rimasto vittima di una distorsione al ginocchio con interessamento dei legamenti, verrà operato e la sua stagione è già finita. Una brutta tegola per Stefano Pioli che adesso ha a disposizione solo Tomori, Romagnoli e Gabbia per coprire i due ruoli nel cuore della difesa. Serve un’altra pedina e i dirigenti sono già al lavoro in Italia e all’estero per non far]]]si trovare impreparati durante il prossimo mese di trattative.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Milenkovic

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe tornato di moda il nome di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina di 24 anni. Nonostante la giovane età, ha già grande esperienza, visto che ormai da quattro stagioni è titolare in viola ed è anche il perno della Nazionale serba volata ai Mondiali dopo l’impresa contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Il suo nome è già stato accostato ai rossoneri in passato, soprattutto quando sembrava che non dovesse rinnovare con la Fiorentina. La firma sul prolungamento, invece, è arrivata, ma solo per un anno, fino al 2023, e quindi non è escluso che il giocatore possa lasciare Firenze.

Convincere Commisso a gennaio non sarà facile perché per Vincenzo Italiano il giocatore è fondamentale, ma i dirigenti del Diavolo sarebbero pronti a tornare all’assalto.

Milenkovic, gran fisico, è alto un metro e novantacinque centimetri, ha dalla sua non solo il grande talento, ma anche tanta duttilità che gli permette di giocare sia a tre che a quattro, sistema preferito di Pioli in cui si può disimpegnare non solo da centrale, ma anche da terzino destro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il prezzo del cartellino, arrivato a costare nelle scorse stagioni fino a 40 milioni, oggi si sarebbe assestato intorno a 15

Bremer del Torino, obiettivo del calciomercato del Milan

Un solo nome però non basta, e così anche il brasiliano del Torino Bremer, anche lui di 24 anni, sembra essere finito nei radar del Milan. Daniele Massara sembra essere un suo grande fan, tanto che avrebbe spesso mandato gli osservatori a seguire il goleador aggiunto del Toro.

Bremer infatti nel 2021 ha segnato già 6 gol, nessun difensore centrale in Europa ha fatto meglio.

Anche in questo caso non sarà facile trattare con Urbano Cairo che infatti preferirebbe cederlo a giugno e non a gennaio. Un ostacolo a cui va aggiunta anche la forte concorrenza del Tottenham e dell’Inter e una valutazione del cartellino da 25 milioni di euro. La caccia al difensore è scattata anche all’estero con Badiashile, Omeragic e Okoli che sarebbero sulla lunga lista rossonera per il dopo Kjaer.