La Juventus la prossima stagione potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. La società bianconera dovrà cercare di evitare investimenti importanti sui cartellini e magari migliorare la rosa con diversi giocatori che sono in scadenza con le rispettive società. Fra questi spiccano sicuramente Alessio, Romagnoli, Frank Kessié, Paul Pogba e Denis Zakaria. Proprio il difensore del Milan sarebbe considerato il sostituto ideale alla lunga di Giorgio Chiellini, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2023. Negli ultimi giorni però si è parlato di un possibile prolungamento contrattuale del difensore con il Milan.

Sarebbe infatti disposto ad accettare un ingaggio da circa 3,5 milioni di euro a stagione rispetto ai 5 milioni che attualmente guadagna pur di rimanere nella sua attuale società. Per questo la Juventus starebbe valutando altri giocatori. Fra questi ci sarebbe anche il giocatore del Chelsea Andreas Christensen, anche lui in scadenza a fine stagione. Il danese sarebbe considerato il giocatore ideale per rinforzare la rosa anche perché giovane, è un classe 1996.

Il difensore Christensen possibile acquisto a parametro zero della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, fra i giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare la difesa la prossima stagione ci sarebbe anche Andreas Christensen, in scadenza di contratto con il Chelsea.

Il danese sarebbe un giocatore utile in quanto ringiovanirebbe la rosa bianconera. Sarebbe considerato un titolare dal tecnico Tuchel ma attualmente sembrano non esserci i presupposti per un suo rinnovo di contratto con la società inglese. Non è un caso che il Chelsea stia valutando rinforzi per la difesa la prossima stagione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si parla infatti di un interesse concreto della società inglese per Matthijs de Ligt ma anche per Federico Chiesa, che potrebbe essere una delle partenze pesanti della Juventus per la prossima stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il mercato di gennaio. Si valutano diverse cessioni ma anche acquisti per migliorare una rosa che in questo inizio di stagione ha dimostrato di non essere del livello delle prime tre in classifica.

Potrebbero partire Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arthur Melo, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Per quanto riguarda gli acquisti si valuta l'arrivo di un centrocampista di esperienza oltre a quello di un giocatore per il settore avanzato. I preferiti sono Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara. Come punta invece potrebbe arrivare Julian Alvarez, anche se il giocatore gradito dalla società bianconera è Dusan Vlahovic.