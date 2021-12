La Juventus è attesa da settimane importanti a gennaio. I bianconeri giocheranno contro Napoli, Roma e Milan, match che saranno importanti per provare a recuperare posizioni in classifica. La società sarà impegnata anche sul mercato per rinforzare la rosa. Le problematiche in questo inizio di stagione sono state evidenti, in particolar modo a centrocampo e nel settore avanzato. Si pensa quindi all'ingaggio di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, sopratutto se dovessero partire alcuni dei giocatori considerati cedibili dalla società bianconera, come Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo.

In casa Juve tra i giocatori più deludenti di questo inizio di stagione c'è anche Alvaro Morata, attualmente in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid. Secondo la stampa spagnola il giocatore potrebbe non essere acquistato a titolo definitivo dalla Juventus a fine stagione: per lui si parla di un possibile approdo al Betis Siviglia.

Il giocatore Morata potrebbe non essere riscattato dalla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli Alvaro Morata potrebbe non essere riscattato dalla Juventus a fine stagione. Lo spagnolo è in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid per circa 35 milioni di euro. Arrivato a giugno 2020 in prestito oneroso per 10 milioni di euro, nell'intesa fra le due società è stato inserito un diritto di riscatto a 45 milioni di euro che si poteva esercitare a giugno 2021.

La società bianconera ha poi prolungato il prestito per altri 10 milioni di euro più un riscatto di 35 milioni a giugno 2022.

La Juventus potrebbe però decidere di non investire tale somma per lo spagnolo e utilizzarli per arrivare a un giocatore che garantisca più gol. Per Morata potrebbe esserci un futuro professionale con il Betis Siviglia.

Difficilmente comunque, in caso di mancato riscatto del cartellino da parte della Juventus rimarrà all'Atletico Madrid, considerando l'abbondanza nel settore avanzato della società spagnola.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus a centrocampo sarebbe interessata a Denis Zakaria e per il settore avanzato a Gianluca Scamacca.

Il nazionale svizzero è in scadenza di contratto a fine stagione col Borussia Moenchengladbach e potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso. Il giocatore del Sassuolo potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto per circa 28 milioni di euro.