La Juventus è attesa da ultimi giorni di mercato impegnativi per le cessioni. Potrebbero partire Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, se sarà così la società bianconera potrebbe rinforzare il centrocampo. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Denis Zakaria, in scadenza di contratto a giugno, e per Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto da Cagliari per circa 17 milioni di euro. La società bianconera è al lavoro anche per il Calciomercato estivo. Dopo tre stagioni dall'arrivo di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot la Juventus potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero.

Se dovesse partire Matthijs De Ligt la società bianconera potrebbe acquistare un difensore. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Antonio Rudiger del Chelsea e per Alessio Romagnoli del Milan. E a proposito del giocatore italiano, ha parlato Alessandro Jacobone, sottolineando come il difensore del Milan non prolungherà il suo contratto con la società rossonera. Ci sarebbe proprio la Juventus su Romagnoli, anche perché il difensore è di piede sinistro e potrebbe sostituire alla lunga Giorgio Chiellini, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2023.

Il giornalista sportivo Jacobone ha parlato del futuro professionale di Romagnoli

'Romagnoli non rinnoverà il contratto il Milan'.

Queste le dichiarazioni di Alessandro Jacobone in riferimento al futuro professionale di Alessio Romagnoli, che potrebbe non prolungare l'intesa contrattuale con il Milan. Potrebbe sostituire alla lunga Giorgio Chiellini, anche perché di piede sinistro. A differenza del capitano bianconero è meno marcatore ma è più bravo nell'impostazione di gioco.

Sarebbe un acquisto importante ma non l'unico a parametro zero durante il calciomercato estivo. Romagnoli è gestito da Mino Raiola, che cura gli interessi sportivi anche di Paul Pogba. Anche il francese sarebbe seguito dalla Juventus, anche perché anche lui è in scadenza di contratto a giugno. Il centrocampista lascerà il Manchester United per una nuova esperienza professionale.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un altro giocatore che va in scadenza a giugno oltre a Romagnoli e Pogba. Si parla molto dell'interesse concreto per Denis Zakaria, che ha un contratto fino a giugno. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe anticipare l'acquisto del centrocampista. Molto dipenderà dalle cessioni, se dovessero partire Ramsey e Bentancur, potrebbe arrivare proprio lo svizzero, che ha una valutazione di mercato di circa 7 milioni di euro avendo il contratto in scadenza a fine stagione.