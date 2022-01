Rinforzare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri nella prossima sessione estiva di Calciomercato. È questo l'obiettivo della Juventus che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare la rosa a disposizione del tecnico bianconero.

Reparto sotto osservazione è l'attacco: vista la posizione incerta di Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Vecchia Signora, la dirigenza juventina sta valutando diversi profili per rinforzare il pacchetto di trequartisti a disposizione del tecnico bianconero: tra i nomi sul taccuino del direttore Cherubini, ci sarebbe quello di Nicolò Zaniolo, nel mirino della Juve già da diverso tempo.

I bianconeri stanno valutando la situazione con grande attenzione, visto che il numero 22 giallorosso, non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la società capitolina. Per questo, la dirigenza bianconera, in caso di mancato accordo con la Roma, potrebbe fiondarsi sull'esterno italiano per prelevarlo a parametro zero.

Su Zaniolo però ci sarebbe anche l'interesse di diversi club inglesi, soprattutto il Tottenham di Antonio Conte, che vuole rinforzi di grande livello per ritornare ai vertici della Premier League e giocarsi il titolo nella prossima stagione.

Juve, Zakaria e Lotfus Cheek per la mediana

Intanto, la Juventus sta lavorando anche per il mercato invernale con l'obiettivo di regalare un centrocampista di qualità e quantità a Massimiliano Allegri.

Se la sorte di Arthur sembrerebbe segnata, con il centrocampista brasiliano che sarebbe ormai vicinissimo a vestire la maglia dell'Arsenal, i bianconera stanno sondando diversi profili in caso di addio del mediano ex Barcellona.

Tra i nomi sul taccuino del direttore Cherubini, ci sarebbero Denis Zakaria, centrocampista svizzero del Borussia Moncheglabach, e Lotfus Cheek, centrocampista inglese in forza al Chelsea.

Per quanto concerne il mediano svizzero, la Juventus sta monitorando la situazione visto che il centrocampista non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club tedesco, e potrebbe partire nella prossima estate a zero; i bianconeri potrebbero anticipare il colpo a gennaio, ma devono fare i conti con l'interesse di diversi club europei come Roma (più defilata causa l'arrivo di Sergio Oliveira nella capitale) e il Borussia Dortmund, con il tecnico Rose che vorrebbe allenare uno dei suoi pupilli durante l'esperienza a Moncheglabach.

Altro centrocampista che i bianconeri stanno monitorando è Lotfus Cheek, lanciato da Maurizio Sarri durante la sua esperienza sulla panchina dei Blues. In questa sessione invernale, difficile che il Chelsea si privi del centrocampista inglese, e solo di fronte ad un'offerta importante la società inglese potrebbe sedersi al tavolo per discutere di un'eventuale trattativa.