La Juventus, in questi giorni, è concentrata sulla trattativa che porterà Dusan Vlahovic a Torino. I bianconeri, oggi 27 gennaio, incontreranno gli agenti del giocatore per chiudere definitivamente l'affare e limeranno gli ultimi dettagli. Inoltre, la Juventus dovrebbe versare all'agente del giocatore classe 2000 una commissione di circa 10 milioni. Dopodiché Vlahovic potrà sbarcare a Torino per effettuare le visite mediche. I controlli medici, il giocatore serbo li dovrebbe effettuare sabato 29 gennaio. Inoltre, i tifosi della Juventus si stanno chiedendo quale potrebbe essere il numero di maglia di Dusan Vlahovic.

Infatti, il 9 è sulle spalle di Alvaro Morata che dovrebbe rimanere in bianconero. Perciò il bomber serbo potrebbe prendere il numero 7 lasciato libero in estate da Cristiano Ronaldo.

La Juventus aspetta il suo nuovo bomber

Per i tifosi della Juventus sono giorni di grande gioia dopo che la società bianconera ha trovato un accordo con la Fiorentina per Dusan Vlahovic. Il serbo, nei prossimi giorni, sarà a Torino per effettuare le visite mediche e poi inizierà a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri. Il bomber serbo, in bianconero, potrebbe avere al suo fianco Alvaro Morata. Lo spagnolo sarebbe sempre nel mirino del Barcellona. Ma al momento il club blaugrana non avrebbe un accordo con l'Atletico Madrid proprietario del cartellino di Morata.

Dunque è possibile che lo spagnolo resti a Torino anche perché Massimiliano Allegri non vorrebbe privarsene. Infatti, per il tecnico livornese Morata può giocare anche al fianco di Vlahovic. Dunque, adesso non resta che attendere di capire se davvero lo spagnolo resterà a Torino oppure se il Barcellona riuscirà a trovare un accordo con l'Atletico Madrid.

Se Morata dovesse restare a Torino a quel punto la Juventus potrebbe pensare di cedere Kaio Jorge. Sul brasiliano ci sarebbe l'interesse del Cagliari. Kaio Jorge potrebbe finire anche nella trattativa tra i rossoblù e la Juventus per Nandez. I bianconeri sarebbero sulle tracce dell'uruguaiano soprattutto in caso di partenza di Rodrigo Bentancur.

Il numero 30 juventino è finito nel mirino dell'Aston Villa.

Attenzione a Kulusevski

Inoltre, la Juventus, negli ultimi giorni di mercato, potrebbe decidere di cedere Dejan Kulusevski. Lo svedese, al momento, avrebbe rifiutato l'offerta dell'Everton. Non è però da escludere che la Juventus cerchi una nuova soluzione per Kulusevski. I dirigenti juventini potrebbero cedere lo svedese anche con la formula del prestito. In attesa di sapere quale sarà il suo futuro, oggi, 27 gennaio, Kulusevski sarà alla Continassa per riprendere gli allenamenti insieme ai suoi compagni. Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi inizieranno a mettere nel mirino il match contro il Verona.