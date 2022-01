La Juventus in queste ore sta provando a cedere Aaron Ramsey. Il gallese è fuori dai piani di Massimiliano Allegri e adesso il giocatore potrebbe davvero partire. Infatti, la Juventus starebbe trattando la sua cessione con il Glasgow Rangers. Oltre agli scozzesi su Aaron Ramsey c'è anche il Burnley. Adesso non resta che attendere di capire se davvero il gallese accetterà queste soluzioni oppure se rifiuterà come ha fatto con il Newcastle e con il Crystal Palace. Se la Juventus dovesse cedere Ramsey completerebbe un mercato di gennaio che sfiora la perfezione.

Infatti, con gli arrivi di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria e gli addii di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur la squadra ne esce rinforzata. Se a queste operazioni si aggiungesse la cessione di Ramsey, la Juventus risparmierebbe una bella cifra dall'ingaggio del giocatore. Il gallese dovrebbe andare via in prestito con diritto di riscatto.

La Juventus ha rinforzato la squadra

La Juventus in questo mercato di gennaio è riuscita a rivoluzionare la sua squadra. Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene hanno fatto un grande lavoro riuscendo ad arrivare ad un bomber di qualità come Dusan Vlahovic e un centrocampista di qualità e quantità come Denis Zakaria. Questi due tasselli mancavano a Massimiliano Allegri e adesso la squadra ne è uscita rinforzata.

La Juventus, in parte, per finanziare questi colpi ha ceduto Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Entrambi sono passati al Tottenham. Ma le cessioni potrebbero non essere finite. Infatti, la Juventus sta trattando la cessione di Aaron Ramsey con il Glasgow Rangers. Per i bianconeri privarsi del gallese sarebbe un'ottima notizia, poiché non è mai stato a disposizione a causa dei tanti infortuni e in più il suo ingaggio è particolarmente pesante.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Perciò una sua cessione sarebbe anche una boccata d'ossigeno per i conti della Juventus.

Il 2 febbraio verrà presentata la nuova lista Champions

Al termine del mercato di gennaio, la Juventus dovrà presentare una nuova lista Champions. L'elenco dovrà essere presentato il 2 febbraio e ogni squadra potrà fare tre sostituzioni.

Sicuramente Massimiliano Allegri toglierà l'infortunato Federico Chiesa, Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur che sono stati ceduti. Al loro posto potranno entrare solo tre calciatori. Dunque, Massimiliano Allegri inserirà Dusan Vlahovic, Denis Zakaria e probabilmente verrà aggiunto uno fra Luca Pellegrini e Kaio Jorge. Entrambi non erano nella lista Champions League dei gironi. Adesso uno dei due avrà la possibilità di prendere parte alla fase decisiva della massima competizione europea. La Juventus nella giornata del 1° febbraio riprenderà la preparazione alla Continassa per lavorare e farsi trovare al meglio alla ripresa del campionato di Seria A.