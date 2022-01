Uno dei giocatori che protagonista degli ultimi 30 anni del calcio italiano è sicuramente Gianluigi Buffon. L'ex portiere della Juventus ha recentemente compiuto 44 anni ed è ancora un titolare in un campionato importante come la Serie B nel Parma.

In una recente intervista l'ex giocatore della Juventus ha parlato del suo presente anche del suo futuro professionale, sottolineando come spera in una convocazione ai mondiali in Qatar. Il portiere, in caso di qualificazione della nazionale italiana, sarebbe utile non solo dal punto di vista tecnico, ma anche come supporto ai giocatori per la sua esperienza.

Proprio in merito a una possibile convocazione per il mondiale in Qatar ha sottolineato che se l'Italia non dovesse qualificarsi ai mondiali a dicembre 2022 punterà a partecipare ai prossimi, previsti nel 2026 quando avrà 48 anni.

Buffon ha voluto parlare anche di Juventus, elogiando l'acquisto di Dusan Vlahovic da parte della società bianconera. Ha poi suggerito a Dybala di rimanere alla Juve anche a costo di rinunciare economicamente a qualcosa.

Gianluigi Buffon ha parlato dei mondiali in Qatar e di Dybala

"Mi sono dato un obiettivo: se l’Italia non andrà ai Mondiali in Qatar, mi toccherà puntare ai prossimi", sono queste le dichiarazioni di Gianluigi Buffon. Il portiere del Parma ha aggiunto: 'Non mi sorprenderebbe a trovarmi in forma a 48 anni'.

Buffon ha sottolineato che attualmente è difficile una sua convocazione ai mondiali in Qatar in caso di qualificazione da parte dell'Italia. Il giocatore ha infatti aggiunto: "Penso che per il Mondiale in Qatar sia impossibile: vanno rispettati i pensieri e le scelte di un uomo intelligente come Mancini".

Il portiere ha voluto parlare anche di Paulo Dybala, suggerendogli di considerare una permanenza alla Juventus, a maggior ragione dopo l'arrivo nella società bianconera di Dusan Vlahovic.

Ha infatti aggiunto: "Dybala deve decidere di rimanere perché farebbe una gran cosa. Io personalmente lo farei anche rinunciando a qualcosa economicamente, ma solo se mi sentissi apprezzato". In merito invece al serbo ha rimarcato il fatto che è attualmente il migliore giovane insieme a Haaland e Mbappé.

La situazione contrattuale di Paulo Dybala alla Juventus

Gianluigi Buffon ha suggerito a Dybala di rimanere alla società bianconera ma solo se si sentisse apprezzato. L'incontro fra l'argentino e la società ci sarà a febbraio.

Si parla di una possibile offerta da parte della Juve da circa 7 milioni di euro a stagione, la società vorrebbe garantirgli lo stesso ingaggio che attualmente guadagna. Una somma evidentemente minore rispetto ai 10 milioni di euro a stagione che il giocatore avrebbe chiesto nell'incontro di qualche mese fa con la società bianconera.