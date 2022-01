Il calciomercato di Serie B entra nel vivo. Le trattative sono tante e tra le squadre più attive c'è sicuramente il Lecce, con Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera che si sono già mossi per rafforzare la squadra di mister Baroni in vista della seconda parte di campionato. Le ufficialità in casa Lecce sono già diverse. Partendo dalle cessioni, il Lecce ha ceduto i giovani Bjarnason e Back, per entrambi è stata prevista un'importante percentuale che andrà al Lecce in vista della prossima cessione e giocatore. Inoltre, il club salentino ha poi ceduto il difensore Meccariello che è passato alla Spal, società con la quale evidentemente il Lecce ha stretto buoni rapporti, visto che in passato ci sono stati altri affari conclusi: nella scorsa estate Mancosu era passato alla Spal, mentre Strefezza (uno dei bomber attuali del campionato) era passato al Lecce in due trattative diverse.

In entrata, il Lecce ha praticamente chiuso per l'attaccante Raul Asencio: si attende solo l'ufficialità nei prossimi giorni. Ieri, inoltre, ha svolto le visite mediche l'esterno Faragò in arrivo dal Cagliari. Il giocatore andrà a sostituire Calabresi, che è molto vicino al Brescia.

Le altre trattative del calciomercato di Serie B

Il Vicenza, ultimo in classifica, è pronto a stravolgere la squadra: ha preso Teodorczyk, appena svincolatosi dall'Udinese, ha chiuso per Boli, centrocampista in arrivo dal Lens, ed è vicino a Lukaku (fratello del più famoso attaccante ex Inter). Come ammesso dal Direttore Sportivo Balzaretti, il giocatore si è preso qualche giorno per decidere se accettare il Vicenza.

Se dovesse andare in porto questa trattative, si tratterebbe del terzo colpo in pochi giorni di Calciomercato per i veneti.

Torregrossa nome caldo nel calciomercato

Ci potrebbe essere una piccola asta per Torregrossa che è in uscita dalla Sampdoria e probabilmente andrà a giocare in Serie B. Sull'attaccante ex Brescia, non c'è solo l'interesse delle stesse rondinelle, che lo riporterebbero volentieri in squadra, ma anche del Pisa (che cerca un bomber e non pare convinto del giovane Ceter del Cagliari che al momento è bloccato da un infortunio) e del Parma.

Non solo: l'idea delle ultime ore riguarda il Benevento, i sanniti starebbero pensando a uno scambio alla pari tra Lapadula e Torregrossa. Se l'affare dovesse andare in porto l'ex Lecce andrebbe alla Sampdoria, mentre Torregrossa andrebbe al Benevento: l'idea potrebbe interessare alla Sampdoria.

Infine, Andrea La Mantia: è il sogno di diversi club ma appare difficile che possa scendere di categoria visto che comunque continua ad avere chances in Serie A nel suo Empoli. Bisognerà capire se l'attaccante alla fine deciderà di scendere di categoria nuovamente magari per un progetto importante, cercando di risalire subito in Serie A.