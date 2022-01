Sono tante le notizie di calciomercato in Serie C. Una delle trattative che più sta affascinando è quella di Pietro Iemmello. L'attaccante, attualmente al Frosinone, è richiesto da vari club: due di Serie C e uno spagnolo. Nello specifico, gli estimatori di Iemmello sono Avellino, Catanzaro e Albacete. L'attaccante nei giorni scorsi ha smentito una notizia che affermava che avesse già sostenuto le visite mediche con una squadra. Essendo nativo di Catanzaro, pare che proprio i calabresi siano in vantaggio rispetto alla concorrenza per raggiungere l'attaccante.

Nel frattempo, il Catanzaro, che vuole investire per cercare di centrare la promozione in Serie B, ha praticamente chiuso l'affare per Sounas, in arrivo dal Perugia.

Gli altri affari di calciomercato in Serie C

Sempre restando nel girone C, il Bari (attualmente primo in classifica) non sembra intenzionato a stravolgere una squadra che tanto bene ha fatto finora. Il primo affare del Bari è stato in uscita: De Risio è stato ceduto al Pescara in prestito.

Il Potenza è vicinissimo a bomber Saveriano Infantino, l'affare è ai dettagli, ma non ancora chiuso e lo stesso presidente dei lucani ha dichiarato apertamente al TGR Rai: "Stiamo lavorando duramente per rafforzare la squadra. C'è un giocatore che ci è sempre piaciuto ed è un top player per la categoria, Saveriano Infantino.

Speriamo di chiudere presto."

La Lucchese avrebbe ricevuto un'offerta importante per Eklu, centrale classe 1998. Si parla di 80-90 mila euro per il cartellino del giocatore. L'offerta arriva dal Sudtirol, primo in classifica nel girone A. L'offerta è molto importante, ma per il momento la Lucchese ha preso tempo perchè ci sono molti club interessati al giocatore.

Molto attiva la Fidelis Andria che ha ceduto a titolo definitivo Zampano al Potenza e ha preso il difensore classe 1996 Riggio dal Monopoli. Entrambi gli affari di Calciomercato in questo caso sono stati ufficializzati.

La Fermana sta pensando a Moterisi, si tratta di un giovane difensore centrale in prestito al Catanzaro dal Lecce.

Foggia: Galano più di un'idea

L'attaccante Galano è una pista concreta per il reparto offensivo del Foggia di Zdenek Zeman. Il boemo avrebbe chiesto elementi esperti della categoria e dopo aver sondato il terreno per Peralta (centrocampista offensivo della Ternana che finora ha avuto pochissimo spazio in Serie B), il Foggia ha offerto ieri un contratto di 18 mesi a Galano, sarebbe un ritorno visto che ha già vestito la maglia rossonera in passato. Bisognerà vedere nelle prossime ore se il giocatore accetterà.

Insomma, in Serie C le trattative non mancano: il calciomercato è pronto a entrare nel vivo.