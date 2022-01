Il calciomercato invernale 2023 è iniziato oggi, lunedì 3 gennaio, e già ci sono diversi affari che sono stati ufficializzati tra Serie A, Serie B e Serie C.

Le ufficialità del primo giorno di calciomercato

Il Cagliari ha ufficializzato l'arrivo del difensore Matteo Lovato. I sardi hanno prelevato il difensore con la formula del prestito dall'Atalanta. Lovato, classe 2000, ha fatto il suo esordio tra i professionisti, con la maglia del Padova già nel 2019 in Serie C. Poi tanta esperienza nella massima serie, dove si fa notare come difensore affidabile prima nelle fila dell'Hellas Verona che lo aveva acquistato nel 2020 a titolo definitivo e poi nell'Atalanta.

Il Venezia ha preso Cuisance dal Bayern Monaco. Il club arancioneroverde ha investito per acquistare il centrocampista che arriva in laguna a titolo definitivo. Cuisance ha firmato un triennale. Il calciatore ha giocato al Bayern Monaco (12 presenze) e all'Olympique Marsiglia dove ha collezionato 23 presenze in Ligue 1 e sei in Champions League. Il Sassuolo ha accolto Ruan Tressoldi, arrivato in maglia neroverde direttamente dal Gremio in prestito.

Il Genoa ha acquistato un titolo definitivo dagli svizzero dello Young Boys l'esterno svizzero Hefti. Il giocatore, classe 1997, nonostante la giovane età ha una discreta esperienza maturata con le maglie del San Gallo e dello Young Boys. In questa stagione l'esterno offensivo ha anche giocato ben sei gare di Uefa Champions League, togliendosi anche lo sfizio di siglare una rete.

Nei giorni scorsi il Lecce ha ceduto il giovane centrocampista Brynjar Ingi Bjarnason al Velerenga con diritto di rimborso e percentuale sulla prossima cessione. Il Parma ha ceduto il centrocampista Busi allo Stade de Reims.

Calciomercato: le trattative in fase di definizione

Il Lecce ha praticamente chiuso per l'attaccante Raul Asencio, che dovrebbe arrivare in giallorosso già nei prossimi giorni.

I giallorossi hanno voluto l'attaccante ex Cosenza che può ricoprire più ruoli nel reparto. Sarà molto impegnativo per lui imporsi in una squadra che dispone già di calciatori di un certo calibro nel reparto offensivo: da Coda a Strefezza, da Di Mariano a Olivieri, senza dimenticare lo spagnolo Pablo Rodriguez.

Il Genoa, oltre ad Hefti, ha quasi chiuso l'affare per Ostigard.

Manca solo l'ufficialità ma il difensore norvegese in arrivo dal Brighton ha già svolto le visite mediche. Sarebbe un colpo importante anche in difesa per la società genoana, che sembra intenzionata a investire nel Calciomercato per uscire dalla zona retrocessione in massima serie.