Il calciomercato di Serie B inizia a dare i primi segnali. Ufficialmente la sessione estiva di Calciomercato inizierà domani, 3 gennaio, ma tanti club sono già all'opera per rafforzare le loro squadre.

Cosenza sprint: ai dettagli per Liotti e Hristov e si pensa a Da Cruz

Dando uno sguardo alla Serie B, uno dei club più attivi nel calciomercato sembra essere il Cosenza con il Direttore Sportivo Goretti pronto a fare alcuni colpi di mercato, sempre dando uno sguardo al budget societario. È fatta per il ritorno del centrocampista bulgaro Hristov, il Cosenza ha chiesto informazioni al Frosinone per il giovane attaccante Tribuzzi, si è mosso per Liotti battendo la concorrenza e ha fatto un sondaggio per Da Cruz, esterno d'attacco in procinto di tornare in Italia dopo un’esperienza all'estero.

Molto più difficile arrivare invece a Raul Asencio che è stato accostato al Lecce nelle ultime ore. L'attaccante, ex proprio del Cosenza tra le altre, ha detto di sì al Lecce di Corvino, ma soprattutto di Trinchera che lo scorso anno ebbe il giocatore a Cosenza e lo conosce molto bene.

Le altre trattative del calciomercato di Serie B

Il Pisa ha definito l'accordo per il giovane attaccante Darboe, ma non si fermerà qui: potrebbe arrivare qualche altra pedina, soprattutto in fase offensiva. Si sta creando invece un vero e proprio duello per il centrocampista Spalek richiesto dal Crotone e dall'Alessandria. Sembravano in netto vantaggio i pitagorici, ma i piemontesi si sono fatti avanti con prepotenza nelle ultime ore.

A proposito di Alessandria, il club ha chiesto il giovane Mazzocchi all'Atalanta, classe 1998. L'attaccante è in prestito alla Ternana ma ha giocato soltanto in 10 gare (spesso subentrando) e ha segnato solo 2 gol. L'Alessandria punta a convincere l'Atalanta mettendo la punta al centro del progetto e assicurandogli titolarità.

Il Brescia sta pensando a Diego Falcinelli, che è in uscita dal Bologna dove è praticamente ai margini del progetto tecnico - tattico. Su Falcinelli resta ancora l'interesse del Crotone (è un ex) e del Cosenza (ma pare un ingaggio fuori dalla portata). Il Parma pensa a Sebastian Giovinco, che però al momento sarebbe richiesto anche dalla Salernitana del nuovo presidente Iervolino.

A proposito di Parma, i ducali stanno pensando a Casadei, giovane promettente centrocampista classe 2003. Un giovane di grande prospettiva su cui il Parma può contare.

Insomma, il calciomercato é alle porte, la Serie B sta giá rispondendo "presente". Vedremo quali sono soltanto affari da bar oppure quella persona salvezza. Una cosa è sicura: tutti gli appassionati di calciomercato seguono questi giorni tutte le news e non vedono l'ora di capire se queste trattative sfumeranno o saranno concretizzate.