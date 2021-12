Puntellare l'organico a disposizione di Stefano Pioli, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi uno spazio importante anche in Europa. È questo l'obiettivo del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico rossonero.

Se per il mercato invernale, l'obiettivo numero uno resta rinforzare la difesa dopo l'infortunio del leader Simon Kjaer, per la prossima sessione estiva di Calciomercato, la dirigenza rossonera sta monitorando diversi profili per sopperire alla possibile partenza di Frank Kessié.

Il Presidente non ha ancora accettato il rinnovo contrattuale da 6 milioni di euro proposto dal Diavolo, ed a giugno potrebbe lasciare Milano; sul centrocampista ivoriano, ci sarebbe l'interesse dei maggiori top club europei come Paris Saint Germain, Real Madrid e Barcellona.

Per questo, il Milan sta valutando diversi profili che possano sostituire Kessié in caso di cessione a fine stagione; tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Weston McKennie, centrocampista americano in forza alla Juventus. I bianconeri valutano l'ex Schalke una cifra attorno ai 30 milioni di euro, offerta che potrebbe arrivare in estate con la conquista di un piazzamento in Champions League.

Il club rossonero deve però guardarsi dall'interesse dei club di Premier League, in particolar modo del Tottenham di Antonio Conte che potrebbe effettuare un'offerta ai bianconeri, per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista americano già nel mese di gennaio.

McKennie, non è il solo sulla lista della dirigenza rossonera: tra gli altri profili seguiti, c'è anche Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia che potrebbe non rinnovare il proprio contratto con il club parigino ed essere tra i nomi più interessanti per il prossimo mercato estivo.

Milan, possibile cessione di Conti

Non solo acquisti. In casa Milan, si sta lavorando anche sul fronte cessione per snellire la rosa a disposizione di Stefano Pioli, e lasciar partire i calciatori in esubero ed ormai fuori dal progetto del tecnico rossonero.

Tra i calciatori che potrebbero lasciare Milano già nella sessione invernale di calciomercato, ci sarebbe Andrea Conti, che con l'esplosione di Calabria e l'arrivo di Florenzi è ormai fuori dalle rotazioni di Pioli.

Per questo, l'ex terzino di Parma ed Atalanta potrebbe lasciare Milano in prestito.

Tra le società che sarebbero interesse al terzino, ci sarebbero l'Empoli di Andreazzoli, e soprattutto la Sampdoria di Roberto D'Aversa che ha già allenato Conti durante l'esperienza sulla panchina del Parma.