Lunedì 3 gennaio è ufficialmente iniziata la sessione di Calciomercato di gennaio. In Serie A sono stati ufficializzati i primi colpi - Boga dal Sassuolo all'Atalanta e Ikonè alla Fiorentina - ma è la questione legata allo juventino Alvaro Morata a tenere banco.

Nelle ultime settimane si era parlato di un interessamento da parte del Barcellona per l'attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid, in prestito alla Juventus fino a giugno. Ma l'ipotesi di una sua partenza anticipata da Torino pare ora allontanarsi dopo un incontro fra il giocatore e la dirigenza bianconera, come reso noto da Sky nella tarda serata di lunedì 3 gennaio.

Morata nel mirino del Barcellona

Dopo l'acquisto di Ferran Torres, il Barcellona pregustava il colpo Morata [VIDEO]per rafforzare il reparto offensivo. I gol segnati finora dagli uomini di Xavi (e prima di Koeman), sono 11 in meno rispetto a quelli del Real Madrid primo in Liga. Le Merengues hanno giocato un match in più, ma i numeri ai quali avevano abituato i blaugrana erano ben diversi. Molto ha pesato l'addio di Messi, volato al Psg in estate: la Pulce, solo nell'ultima stagione aveva segnato 38 reti in 48 match. Numeri da capogiro che Xavi spera di poter riavvicinare con Ferran Torres e un altro centravanti di spessore. E proprio in tal senso era circolato il nome di Morata.

Calciomercato Juventus, Allegri avrebbe convinto Morata a restare

In questa prima metà di campionato, Morata ha realizzato 5 reti in 18 partite di campionato, mentre sono state due le realizzazioni nel girone di Champions League. Un ruolino in linea con quanto fatto nella scorsa stagione, quando è andato a segno 20 volte in 44 gare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'addio dello spagnolo da Torino è previsto per giugno 2022, quando terminerà il prestito e tornerà all'Atletico Madrid, a meno che il club bianconero non decida di riscattarlo.

L'approdo di Morata al Barcellona [VIDEO], dato per certo in Spagna, sarebbe stato frenato da un incontro tra l'attaccante e l'allenatore della Juventus.

Stando alle ultime indiscrezioni, Morata resterà alla Juventus fino a giugno. L'attaccante avrebbe parlato con mister Allegri (e con i rappresentanti del club) nella giornata di lunedì 3 gennaio, trovando piena fiducia da parte dell'allenatore. La Juve ha ancora bisogno dei suoi gol, almeno fino al termine della stagione. Pare invece difficilissima una permanenza nel prossimo campionato, poichè la dirigenza bianconera preferirebbe puntare su un attaccante più giovane e quindi non dovrebbe riscattare il cartellino del centravanti classe '92.

Futuro attaccante Juventus, Scamacca in pole

Intanto in prospettiva il futuro bomber della Juventus potrebbe essere Gianluca Scamacca del Sassuolo. Il centravanti neroverde è 'sbocciato' in questa stagione, siglando 8 reti in 19 partite.

Classe 1999, ha sette anni in meno di Morata e tanto margine di miglioramento. Non a caso è già entrato in orbita Nazionale e non è da escludere un suo impiego nei playoff di qualificazione ai Mondiali in marzo. La Juventus potrebbe bloccare Scamacca già a gennaio, lasciandolo alla 'corte' di Dionisi fino alla fine del campionato. Si raffreddano dunque le piste Icardi e Vlahovic, ritenuti troppo costosi sia in termini di cartellino che di ingaggio.