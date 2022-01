La Juventus è attesa da giorni importanti per il mercato. Mancano pochi giorni alla chiusura, ma oltre a Dusan Vlahovic la società bianconera potrebbe acquistare anche un centrocampista. Si parla anche molto di cessioni, in particolar modo a centrocampo. Uno fra Arthur Melo e Rodrigo Bentancur potrebbe essere ceduto: il brasiliano piace all'Arsenal, l'uruguaiano all'Aston Villa. Un altro giocatore, però, potrebbe trasferirsi in Inghilterra. Si tratta di Alex Sandro che piace al Chelsea, alla ricerca di un terzino sinistro dopo l'infortunio al legamento del ginocchio di Ben Chillwell.

Attualmente, Tuchel ha a disposizione il solo Marcos Alonso sulla fascia sinistra, per questo il brasiliano potrebbe essere un acquisto utile. Inoltre, sarebbe un investimento a prezzo agevolato, non solo per le prestazioni non ideali del giocatore ma anche perché ha il contratto in scadenza a giugno 2023. La società bianconera potrebbe lasciarlo partire per circa 10 milioni di euro, oltre al fatto che andrebbe a risparmiare circa 6 milioni di euro netti a stagione sul monte ingaggi. L'eventuale partenza di Alex Sandro potrebbe agevolare l'arrivo di un terzino sinistro, anche se con la promozione di Luca Pellegrini a titolare Allegri potrebbe adattare anche De Sciglio come riserva.

Il brasiliano Alex Sandro potrebbe trasferirsi al Chelsea a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni, il Chelsea potrebbe acquistare Alex Sandro negli ultimi giorni di mercato. La società inglese, dopo l'infortunio di Chilwell, ha solo un terzino sinistro come Marcos Alonso. Il brasiliano potrebbe essere molto utile. Fra l'altro, qualche stagione fa il Chelsea aveva provato ad acquistare Alex Sandro, con la Juventus che lo valutava circa 40 milioni di euro.

Attualmente, invece, il suo prezzo di mercato è di circa 10 milioni di euro. La Juventus, in caso di cessione, potrebbe decidere di acquistare un sostituto. Potrebbe però essere promosso titolare Pellegrini, che verrebbe iscritto alla lista Champions League. Allegri potrebbe anche schierare De Sciglio sulla fascia sinistra in quanto.

può giocare su entrambe le fasce difensive.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare cessioni importanti anche a giugno. Diversi i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera, in particolar modo quelli dall'ingaggio importante. Su tutti, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo. Da valutare inoltre anche il futuro professionale di Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio, tutti in scadenza di contratto a giugno.