Il Calciomercato estivo potrebbe regalare diversi trattative interessanti. Tante società infatti potrebbero attingere al mercato dei parametri zero considerando che tanti giocatori di qualità sono in scadenza di contratto con le rispettive società. Basti pensare alla Juventus, che ha attualmente cinque giocatori con un contratto fino a giugno. Ci riferiamo a Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. L'argentino è stato avvicinato in questi giorni all'Inter, lo stesso il centrocampista italiano. Saranno decisivi gli incontri a febbraio, la Juventus vorrebbe confermare l'attuale ingaggio che l'argentino guadagna da circa 7 milioni di euro a stagione.

Per tutti gli altri vorrebbe offrire un ingaggio minore rispetto a quello attuale. Anche la Juventus potrebbe effettuare acquisti a parametro zero a giugno. Sopratutto se dovesse partire Bernardeschi potrebbe offrire un contratto di tre anni al centrocampista dell'Inter Ivan Perisic, che ancora non ha prolungato la sua intesa contrattuale con la società nerazzurra.

Il centrocampista Perisic potrebbe approdare alla Juve a giugno se parte Bernardeschi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus se dovesse partire Bernardeschi a giugno potrebbe ingaggiare Ivan Perisic. Nonostante sia un classe 1989 il centrocampista piace molto alla società bianconera, che potrebbe offrirgli un contratto di due anni più opzione per il terzo a circa 2,5 milioni di euro a stagione.

Perisic potrebbe giocare in un eventuale 4-4-2 come centrocampista di fascia ma anche come trequartista nel 4-2-3-1 o eventualmente nel tridente offensivo nel 4-3-3. La stagione fin qui disputata da Perisic è stata importante, sia negli assist che nella finalizzazione delle azioni da gol. La Juventus però lavora all'ingaggio di altri giocatori a parametro zero, non tanto per il centrocampo ma per il settore difensivo.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato riguardante il possibile ingaggio a parametro zero da parte della Juventus il centrocampista Ivan Perisic non trova conferme fra i giornali sportivi italiani. Difficile che la società bianconera possa acquistare un giocatore over 30, l'arrivo di Dusan Vlahovic ma anche quelli nel recente calciomercato estivo di Manuel Locatelli e Moise Kean ne è la dimostrazione.

La società bianconera potrebbe attingere al mercato dei parametro zero acquistando un difensore, in particolar modo se dovesse partire Matthijs De Ligt. A tal riguardo si parla di un interesse concreto di Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Chelsea per il difensore bianconero. Se dovesse essere ceduto potrebbe arrivare Antonio Rudiger del Chelsea o Alessio Romagnoli del Milan, entrambi in scadenza di contratto a fine stagione.