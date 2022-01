La Juventus è attesa da giorni importanti per il mercato. L'arrivo di Vlahovic potrebbe non essere l'unico di gennaio anche perché servirebbe un centrocampista che possa garantire qualità ed inserimenti in area avversaria. Diversi i nomi avvicinati alla società bianconera ma molto dipenderà dalle cessioni che riuscirà ad effettuare. Negli ultimi giorni si è parlato molto della possibile partenza di Aaron Ramsey. Fra le società interessate al gallese ci sarebbe stato il Crystal Palace. A conferma di questo anche le dichiarazioni del tecnico della società inglese Patrick Vieira, che lo ha definito un giocatore che migliorerebbe la qualità di molte squadre inglesi.

Nelle ultime ore però il Crystal Palace starebbe pensando ad un altro giocatore per il centrocampo. Si tratta di Donny Van de Beek, giocatore del Manchester United, che potrebbe lasciare la società inglese in prestito fino a fine stagione.

L'eventuale trasferimento dell'olandese al Crystal Palace sarebbe una beffa clamorosa anche per la Juventus, che da tempo seguito il classe 1997. Inoltre significherebbe anche la permanenza di Ramsey almeno fino a fine stagione. Il gallese pesa a bilancio circa 7 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023.

Il centrocampista Ramsey potrebbe rimanere alla Juventus almeno fino a fine stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Crystal Palace potrebbe acquistare in prestito fino a fine stagione il centrocampista Donny Van de Beek.

L'olandese potrebbe lasciare il Manchester United anche perché non è considerato un titolare. A dicembre 2022 ci sono i mondiali e l'unico modo per Van de Beek per avere la possibilità di essere convocato per la massima competizione mondiale per nazionali è trovare una società che gli possa garantire la titolarità. L'eventuale trasferimento al Crystal Palace significherebbe la permanenza di Ramsey alla Juventus.

Una beffa in quanto la società bianconera in caso di cessione avrebbe la possibilità di alleggerire il monte ingaggi ed eventualmente investire su un altro centrocampista. Se dovesse rimanere a Torino Ramsey potrebbe essere messo fuori rosa.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare almeno una cessione a centrocampo a gennaio.

Arthur Melo piace all'Arsenal, Bentancur all'Aston Villa. L'uruguaiano potrebbe trasferirsi nella società inglese per circa 20 milioni di euro. In tal caso la società bianconera potrebbe decidere di investire su Nahitan Nandez. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'uruguaiano potrebbe arrivare in prestito oneroso per circa 2 milioni di euro con diritto di riscatto a fine stagione di circa 15 milioni di euro.