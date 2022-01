La Juventus ha ottenuto una vittoria importante conto la Roma che riscatta la prestazione deludente dei bianconeri contro il Napoli. Il pareggio contro i campani ha deluso anche perché la Juventus affrontava una squadra rimaneggiata a causa delle assenze di diversi giocatori per la Coppa d'Africa e dei positivi al coronavirus. Il pareggio avrebbe avuto strascichi nello spogliatoio bianconero, con una discussione che avrebbe riguardato quattro giocatori. Ci si riferisce ad Adrien Rabiot e a Matthijs De Ligt, il difensore già in un'intervista recente aveva sottolineato come fosse necessario che tutti i giocatori siano motivati per vincere le partite.

Il diverbio fra il francese e l'olandese avrebbe riguardato anche Juan Cuadrado e Federico Chiesa. Una discussione che però non ha avuto strascichi, come dimostra la vittoria della Juventus contro la Roma tre giorni dopo il pareggio contro il Napoli.

Ci sarebbe stato un diverbio fra Rabiot, De Ligt, Cuadrado e Chiesa nel post Juventus-Napoli

Come riporta Mundo Deportivo ci sarebbe stato un diverbio nello spogliatoio della Juventus nel post match contro il Napoli. I protagonisti della presunta discussione sarebbero stato Rabiot e De Ligt, a cui si sarebbero aggiunti anche Cuadrado e Chiesa. Una situazione che potrebbe portare la società bianconera a valutare una cessione dei quattro protagonisti del diverbio.

Tale notizia però non trova conferme fra i giornali sportivi e sicuramente non ha avuto strascichi nel match contro la Roma, tre giorni dopo quello contro il Napoli. La reazione avuta dai bianconeri allo stadio Olimpico sul 3 a 1 con una rimonta fino al 4 a 3 dimostra come ci sia unità d'intenti fra i giocatori nel voler migliorare i risultati della prima parte della stagione.

La vittoria contro la Roma consolida la Juventus al quinto posto a -5 dal Napoli e a -3 dall'Atalanta, che però ha una partita in meno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare diverse cessioni a giugno. Fra queste ci sarebbe anche quella di De Ligt, come recentemente dichiarato dal suo agente sportivo Mino Raiola.

Per il difensore si parla di un interesse concreto del Barcellona. La sua partenza potrebbe garantire una somma importante di circa 70 milioni di euro. Somma che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di una punta. Si è parlato di un interesse concreto per Gianluca Scamacca ma il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che potrebbe lasciare la Fiorentina a fine stagione.