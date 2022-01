La Juventus negli ultimi giorni di mercato potrebbe ingaggiare un centrocampista e una punta. Molto dipenderà dalle cessioni che riuscirà a effettuare, in particolar modo si parla del possibile trasferimento di Ramsey, che piacerebbe a diverse società inglesi. Potrebbe partire anche Kulusevski, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta importante.

Per quanto riguarda gli arrivi si parla molto di un interesse concreto per il centrocampista Denis Zakaria e invece per Sardar Azmoun e Anthony Martial per il settore avanzato. E proprio il francese del Manchester United sembra essere il preferito come attaccante, in quanto può giocare come punta centrale ma anche sulla fascia.

Il suo rapporto professionale con il tecnico Rangnick non sarebbe idilliaco, per questo una sua partenza è una possibile concreta. La società inglese sarebbe pronta a lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto, ma vorrebbe il pagamento dell'ingaggio del giocatore di 7,5 milioni di euro (attualmente Martial guadagna circa 15 milioni netti a stagione). Oltre a questa somma la Juventus dovrebbe investire anche 5 milioni di euro per il prestito, con la possibilità di trovare eventualmente un'intesa per l'acquisto del cartellino del francese a giugno.

Martial potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe dunque rinforzare il settore avanzato con Anthony Martial a gennaio.

La società inglese però avrebbe chiesto un totale di 12,5 milioni di euro fra pagamento dell'ingaggio e il prestito, una somma importante che la Juventus potrebbe anche decidere di spendere. A giugno potrebbe valutare l'eventuale riscatto del suo cartellino. Martial ha un contratto con gli inglesi fino a giugno 2024 e ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Anthony Martial potrebbe essere agevolato da alcune cessioni. Se dovesse partire Aaron Ramsey, la Juventus risparmierebbe circa 7 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023. Da valutare anche la possibile partenza di Dejan Kulusevski, lo svedese potrebbe essere ceduto per circa 40 milioni di euro.

In alternativa un altro giocatore che piace per il settore avanzato è Sardar Azmoun, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo a giugno. Il suo prezzo di mercato è di circa 5 milioni di euro.

Per l'estate invece si valutano altri giocatori di qualità per il settore avanzato: i preferiti sembrano essere Gianluca Scamacca del Sassuolo e Dusan Vlahovic della Fiorentina.