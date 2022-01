La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate nel mercato di gennaio. L'infortunio di Chiesa potrebbe portare la società bianconera ad ingaggiare in queste settimane un giocatore nel settore avanzato.

Si lavora però anche alle cessioni e uno dei principali indiziati a lasciare la Juve è Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese piace a diverse società inglesi, ma ci sono altri giocatori bianconeri che potrebbero trasferirsi nel campionato inglese. Si è parlato ad esempio nelle ultime settimane di un interesse concreto del Tottenham per Dejan Kulusevski, è stato proprio l'attuale direttore generale della società londinese ed ex direttore sportivo della Juventus a portare lo svedese nella società bianconera.

Un altro acquisto di Paratici era stato quello di Weston McKennie, arrivato nell'estate 2020 alla Juventus dallo Schalke 04. Anche l'americano piace al Tottenham, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe offerto una contropartita tecnica per il centrocampista americano. Si tratterebbe di Tanguy Ndombelé, il francese al Tottenham non sta rendendo secondo le aspettative, sebbene nella sua esperienza professionale al Lione abbia dimostrato di essere un giocatore importante a tal punto entrare nel giro della nazionale francese.

La Juventus non vorrebbe il centrocampista Ndombelé

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Tottenham avrebbe offerto alla Juventus il cartellino di Tanguy Ndombelé per Weston McKennie.

Uno scambio di mercato che però non si dovrebbe concretizzare, perché la società bianconera non vuole il francese, che non sarebbe considerato utile per il centrocampo bianconero.

La Juventus potrebbe invece acquistare Denis Zakaria già a gennaio, giocatore gradito da Allegri perché garantirebbe equilibrio e impostazione di gioco e permetterebbe lo spostamento di Locatelli nel ruolo da mezzala.

Nel match contro la Roma si è notato, ad esempio, come l'inserimento nel secondo tempo di Arthur Melo e lo spostamento di Locatelli da mezzala siano stati decisivi ed hanno contribuito alla vittoria della Juventus.

Il resto della mercato della Juventus

L'infortunio che ha subito Chiesa nel match contro la Roma potrebbe portare la Juventus a rinforzare il settore avanzato nel mercato di gennaio.

La società bianconera potrebbe acquistare un trequartista oppure una punta centrale (spostando Morata sulla fascia).

Si valutano diversi giocatori, la Juventus però preferirebbe trasferimenti in prestito magari fino a giugno, anche perché appunto poi in estate potrebbe arrivare una punta giovane e di qualità (come Gianluca Scamacca oppure Dusan Vlahovic).