La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro la Roma per 4-3.

La società bianconera potrebbe supportare il lavoro di Allegri a gennaio rinforzando la rosa a centrocampo e nel settore avanzato, a maggior ragione dopo l'infortunio subito da Federico Chiesa. Pare difficile però ci siano investimenti importanti a gennaio, a tal riguardo - secondo le ultime indiscrezioni di mercato - la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di una punta giovane e di qualità per giugno. Dell'argomento ha parlato il giornalista Niccolò Ceccarini, il quale ha sottolineato come la società bianconera potrebbe acquistate già a gennaio la punta del Sassuolo Gianluca Scamacca, che arriverebbe poi a giugno nella società bianconera.

Il motivo di questo investimento anticipato sarebbe il voler evitare che il prezzo possa incrementare, inoltre ci sarebbero altre società interessate all'acquisto del giocatore per l'estate, in particolar modo Milan e Inter.

Il centravanti Scamacca potrebbe approdare alla Juventus a giugno

"La Juventus vorrebbe provare a trovare un'intesa adesso con il Sassuolo per l'acquisto di Gianluca Scamacca", queste le dichiarazioni di Niccolò Ceccarini in riferimento al possibile approdo alla società bianconera a giugno del giocatore del Sassuolo Gianluca Scamacca.

Il giornalista sportivo ha aggiunto che il prezzo di mercato è di 35 milioni di euro e che ci sarebbe anche l'Inter sul giocatore.

Secondo Ceccarini la Juventus potrebbe decidere di cedere Kulusevski, che piace a diverse società inglesi, per agevolare sul piano economico l'acquisto del giocatore del Sassuolo.

Scamacca sarebbe in vantaggio su Vlahovic perché la valutazione di mercato del bomber della Fiorentina è di circa 70 milioni di euro, una somma che la società bianconera non vorrebbe investire per un solo giocatore.

Il resto del mercato della Juventus

A proposito di cessioni, un altro giocatore che potrebbe lasciare la Juventus è Aaron Ramsey.

Il centrocampista gallese piace al Crystal Palace, una partenza che potrebbe portare la società bianconera un risparmio di circa 7 milioni di euro netti sul monte ingaggi.

La Juventus poi potrebbe ingaggiare a gennaio un centrocampista e una punta, specie dopo l'infortunio di Chiesa.

In mezzo al campo piace molto Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.

Per il settore avanzato invece si valutano dei giocatori in prestito fino a giugno. La società bianconera vorrebbe evitare investimenti su cartellini anche perché (come già anticipato) una somma importante potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di Scamacca, che arriverebbe a giugno.