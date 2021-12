L'obiettivo della Juventus per il mercato di gennaio è un attaccante centrale che porti gol a una squadra con un attacco asfittico. Lo vuole Massimiliano Allegri, lo vorrebbero anche i dirigenti che però devono affrontare il discorso economico, non semplice tra monte stipendi molto alto e le perdite dovute alla pandemia. La Juve prima di cercare i suo rinforzi deve trovare il modo di cedere qualche esubero, oppure quei giocatori che hanno mercato e che non sono inamovibili per il progetto tecnico.

Juventus, McKennie e Kulusevski nel mirino del Tottenham

Una mano in questo senso potrebbe arrivare dall’ex uomo mercato Fabio Paratici. Il direttore sportivo ora al Tottenham vorrebbe dare l’assalto a Winston McKennie, giovane americano che a inizio stagione giocava poco, ma che nell’ultimo periodo è stato importante nell’economia del gioco di Allegri. Non si può di certo dire che sia inamovibile però e quindi bisognerà trattare, con la Vecchia Signora che vorrebbe una cifra tra i 30 e i 35 milioni per il suo centrocampista pagato circa 20 tra prestito e riscatto allo Schalke 04 nel settembre 2020. Sullo statunitense ci sarebbe anche il Leeds.

Invece sembra più vicino all’addio Dejan Kulusevski.

L’attaccante svedese, arrivato con le stigmate del giovane fenomeno dopo un'ottima annata nel Parma, a Torino raramente ha inciso e adesso può lasciare la Juventus. Su di lui c’è il forte interessamento dell’Arsenal che aveva già iniziato la trattativa nelle scorse settimane, arrivando ad offrire circa 35 milioni, avvicinandosi alle richiese di Cherubini.

L’attaccante però sembra piacere moltissimo ad Antonio Conte ed è per questo che i Gunners non possono stare tranquilli. Il Tottenham sarebbe pronto a partire all’offensiva e anche in questo caso, come per McKennie, dovrebbe mettere sul piatto circa 35 milioni di euro.

Il Tottenham vorrebbe anche De Ligt della Juventus

Insomma il Tottenham e il grande ex Fabio Paratici potrebbero "fare ricca" la Juventus, investendo ben 70 milioni per due giocatori non esattamente titolari nella formazione di Allegri.

La Vecchia Signora però dovrà stare molto attenta alle mosse del club londinese durante la prossima estate.

Conte vorrebbe un centrale difensivo di grande valore per dare alla sua squadra maggiore solidità e gli uomini mercato dei londinesi sembrerebbero essersi concentrati verso De Ligt, olandese che Mino Raiola nella sua ultima intervista non ha per niente blindato.

Il difensore centrale sembra essere in cima alla lista dei desideri del Tottenham, che però non è il solo a corteggiare il giocatore. Secondo le ultime notizie infatti anche il Barcellona avrebbe iniziato il corteggiamento.