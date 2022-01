La Juventus sta lavorando nelle ultime settimane per il mercato di gennaio. Si è parlato molto del possibile arrivo di un centrocampista e di una punta ma le ultime dichiarazioni di Massimiliano Allegri hanno confermato la volontà della società bianconera di non cedere Alvaro Morata a gennaio. Con la permanenza dello spagnolo la società bianconera potrebbe effettuare una sola cessione, quella di Aaron Ramsey, che piace a diverse società inglesi. Al gallese potrebbe aggiungersi Arthur Melo e forse anche Dejan Kulusevski. Il brasiliano potrebbe essere ceduto in prestito per raccogliere minutaggio, lo svedese invece potrebbe garantire una somma importante grazie alla vendita del suo cartellino.

Il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro, fra le società interessate al suo acquisto ci sarebbe il Tottenham. Gli inglesi però non vorrebbero spendere tale somma, per questo potrebbero inserire una contropartita tecnica con l'aggiunta di una somma cash pari a circa 20 milioni di euro. Il giocatore che potrebbe approdare alla Juventus è il difensore Japhet Tanganga, nazionale Under 21 inglese.

Possibile offerta da 20 milioni di euro più Tanganga per Kulusevski

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Tottenham potrebbe offrire circa 20 milioni di euro più il cartellino del difensore Tanganga per il centrocampista Kulusevski. In questo modo la società inglese investirebbe un totale di circa 35 milioni di euro fra contanti e valutazione di mercato del nazionale Under 21 inglese.

Tanganga potrebbe interessare alla Juventus in quanto rinforzerebbe la rosa con un giocatore che ha dimostrato qualità importanti nelle nazionali giovanili dell'Inghilterra e nel Tottenham. In questa stagione ha fin qui disputato 9 partite nel campionato inglese, 3 in Conference League e altre 3 in Carabao Cup. Può giocare difensore centrale ma anche terzino destro, un profilo che potrebbe essere molto utile anche perché non avrebbe costi d'ingaggio elevati.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile approdo del centrocampista Dejan Kulusevski al Tottenham per 20 milioni di euro più il cartellino di Tanganga non trovano particolari conferme fra i giornali sportivi italiani. La Juventus potrebbe cedere il centrocampista svedese per una somma cash e poi investire nell'acquisto di una punta di qualità per gennaio o giugno.

Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe Gianluca Scamacca, che il Sassuolo però vorrebbe tenere fino a fine stagione. La Juventus potrebbe anticipare l'acquisto a gennaio per poi farlo diventare parte integrante della rosa da giugno. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro.