Mercoledì 12 gennaio alle ore 21 si giocherà Inter-Juventus allo stadio milanese di San Siro, gara valida per la Supercoppa Italiana. La partita verrà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity.

Nonostante la decisione della Lega Serie A di ridurre la capienza degli stadi a 5000 spettatori dal 16 al 23 gennaio, per quella sera San Siro potrà ugualmente essere riempito al 50% per il trofeo nazionale.

Statistiche: l'ultima Supercoppa Italiana tra Juventus e Inter è stata disputata il 20 agosto 2005 e si è conclusa 1-0 per i nerazzurri dopo i tempi supplementari.

Inter, Sanchez e Martinez in attacco

Simone Inzaghi e la sua Inter si giocheranno il primo trofeo stagionale consci di essere, al momento, il miglior attacco (51 goal) della Serie A. L'allenatore ex Lazio potrebbe schierare il suo fedele 3-5-2, con Handanovic come estremo difensore. Il pacchetto difensivo nerazzurro, invece, potrebbe essere formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni. I titolari del centrocampo saranno, con ogni probabilità, Darmian e Perisic che agiranno come ali, mentre Barella, Vidal, Brozovic faranno da scudo in mezzo al reparto. Il tandem offensivo dell'Inter, infine, dovrebbero essere composto da Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.

Gli unici assenti tra le fila nerazzurre saranno Dumfries (infortunato), Cordaz e Satriano (Covid-19).

Juventus, out Chiesa

Mister Allegri e la sua Juventus sono reduci da una galvanizzante vittoria in rimonta per 4-3 contro la Roma di Mourinho nel massimo campionato italiano, sebbene durante il match Federico Chiesa ha subito un infortunio al ginocchio sinistro che lo costringerà saltare la Supercoppa Italiana. Il tecnico toscano, per tentare di alzare il suo primo trofeo dopo il suo ritorno nella panchina bianconera, potrebbe optare per il 4-3-3, con Szczesny a difesa dei pali.

Quartetto che avrà ottime chance di essere composto da Luca Pellegrini come terzino sinistro e Mattia De Sciglio a destra, mentre la coppia Rugani-Chiellini si piazzerà al centro della difesa. Cerniera di centrocampo che dovrebbe essere formata da Locatelli, Rabiot e McKennie. I titolari del tridente offensivo bianconero, infine, potrebbero essere Morata al centro con Dybala e Bernardeschi ai lati.

Non saranno del match Alex Sandro, Bonucci, Danilo e Ramsey per infortunio, Pinsoglio per Covid-19 e de Ligt assieme a Cuadrado salteranno la gara causa squalifica.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Inter-Juventus:

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic, L. Martinez, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Juventus (4-3-3): Szczesny, L. Pellegrini, Rugani, Chiellini, De Sciglio, Locatelli, Rabiot, McKennie, Dybala, Morata, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri.