La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro l'Udinese che significa -1 dall'Atalanta quarta, anche se i bergamaschi devono recuperare un match. In questi giorni, però, i giornali sportivi parlano soprattutto della mancata esultanza di Dybala dopo il gol contro l'Udinese e per lo sguardo di 'sfida' rivolto probabilmente alla dirigenza bianconera dopo l'1 a 0 ai friulani. Secondo gran parte degli addetti ai lavori, l'argentino ce l'aveva soprattutto con l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, che nelle ultime settimane ha sottolineato come tutti i giocatori devono meritarsi la permanenza in bianconero.

Evidente il riferimento anche a Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la società bianconera a fine stagione. Ad inizio febbraio è atteso a Torino l'agente sportivo dell'argentino, Jorge Antun, per valutare il futuro professionale del suo assistito. C'è il rischio per la Juventus di perdere a parametro zero Paulo Dybala, anche perché non mancano società interessate al giocatore. Fra queste ci sarebbe anche l'Inter. Uno dei principali estimatori dell'argentino è l'amministratore delegato della società nerazzurra, Giuseppe Marotta che nel 2015, quando era alla Juventus, lo acquistò dal Palermo. Ci sarebbe stato, infatti, un contatto telefonico fra l'amministratore delegato dell'Inter e Jorge Antun.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Inter avrebbe contattato telefonicamente l'agente di Paulo Dybala, Jorge Antun. Giuseppe Marotta potrebbe ingaggiare l'argentino se dovesse lasciare a parametro zero la società bianconera. A febbraio, Antun arriverà a Torino per discutere con la Juventus del futuro professionale del giocatore.

Ci sarebbe già un'intesa fra le parti sulla base di 8 milioni di euro netti a stagione più di 2 milioni di euro di bonus fino a giugno 2026. Attualmente, però, la società bianconera ha deciso di posticipare l'eventuale prolungamento di contratto, come dichiarato in una recente intervista dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene.

L'Inter sarebbe pronta a valutare l'ingaggio dell'argentino e potrebbe offrirgli un ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione per cinque anni.

La Juventus dovrà lavorare anche alla situazione contrattuale degli altri giocatori in scadenza a giugno. Oltre a Dybala, anche Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio e Mattia Perin potrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera a fine stagione. Anche in questa caso, però, gli eventuali prolungamenti di contratto saranno decisi a febbraio.