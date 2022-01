La stagione fin qui disputata dalla Juventus si sta rivelando molto deludente. Non solo il quinto posto in classifica in campionato ma la sconfitta in Supercoppa Italiana contro l'Inter hanno incrementato il disappunto della società e dei sostenitori bianconeri. Proprio i nerazzurri vivono un momento evidentemente diverso rispetto ai bianconeri, lo dimostra non solo la vittoria della Supercoppa Italiana ma anche il primo posto in classifica in campionato e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Grandi meriti vanno a Simone Inzaghi, che ha saputo dare un gioco offensivo e di qualità all'Inter.

Le difficoltà economiche del recente Calciomercato estivo sono state gestite molto bene e le cessioni di Lukaku e Hakimi hanno sistemato il bilancio societario.

L'Inter ha saputo attingere al mercato dei parametri zero con l'ingaggio di Hakan Calhanoglu ed anche a giugno potrebbe acquistare giocatori in scadenza. A tal riguardo, secondo la stampa spagnola, la società nerazzurra starebbe valutando l'ingaggio di Paulo Dybala, in scadenza di contratto a fine stagione con la Juventus. L'argentino piace molto a Marotta; è stato proprio l'attuale amministratore delegato dell'Inter a volerlo a Torino nel 2015 quando era nella società bianconera.

Dybala potrebbe trasferirsi all'Inter a parametro zero a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, l'Inter potrebbe ingaggiare Paulo Dybala a parametro zero a giugno. L'argentino non ha ancora prolungato il suo contratto con la Juventus ed in caso di mancata intesa potrebbe valutare l'offerta della società nerazzurra.

Sarebbe un trasferimento non gradito dai sostenitori bianconeri, anche se la presenza di Marotta all'Inter potrebbe agevolare il suo ingaggio. Ci sarebbe un rapporto professionale ed umano ideale fra l'amministratore delegato e il giocatore sin dai tempi in cui Marotta, allora alla Juventus, lo acquistò dal Palermo.

Il mercato dell'Inter

Le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli non trovano conferme fra quelli italiani. Difficile che l'Inter possa offrire un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione, più o meno l'intesa che l'argentino aveva raggiunto con la Juventus prima che la società bianconera decidesse di posticipare l'incontro con il giocatore. E a tal proposito, a febbraio, come dichiarato dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, il giocatore incontrerà la dirigenza. Secondo le ultime notizie di mercato, la società bianconera potrebbe offrire a Paulo Dybala lo stesso ingaggio che attualmente guadagna, ovvero circa 7,5 milioni di euro a stagione.