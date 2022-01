La Juventus è al lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi importanti già nel mercato di gennaio. L'infortunio di Chiesa potrebbe agevolare l'arrivo di una punta. Se dovesse partire Aaron Ramsey, la società bianconera potrebbe acquistare anche un centrocampista. A tal riguardo si parla dell'interesse concreto per Denis Zakaria e per Renato Sanches. Nelle ultime ore si sarebbe aggiunto un altro nome come possibile rinforzo per il centrocampo bianconero. Si tratta di Geoffrey Kongodbia, francese attualmente all'Atletico Madrid. La società spagnola, dopo la cessione di Trippier al Newcastle, vorrebbe acquistare un terzino e lo avrebbe individuato in Mattia De Sciglio, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società spagnola potrebbe offrire proprio il francese come contropartita tecnica per l'acquisto del terzino. Non ci sarebbe solo l'Atletico Madrid su De Sciglio, anche il Valencia potrebbe provare ad acquistarlo, soprattutto se il suo terzino destro Wass dovesse lasciare la società spagnola.

Il centrocampista Kongodbia potrebbe trasferirsi alla Juventus a gennaio

La Juventus potrebbe acquistare Geoffrey Kongodbia a gennaio. Il centrocampista francese sarebbe la contropartita tecnica che l'Atletico Madrid offrirebbe alla società bianconera per Mattia De Sciglio. Nonostante sia in scadenza di contratto a giugno, il terzino ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro.

Le prestazioni fornite dal giocatore negli ultimi match (gol in Roma-Juventus e assist a McKennie in Juventus-Udinese) avrebbero incrementato l'interesse di diverse società per il terzino, fra cui l'Atletico Madrid ma anche il Valencia. Proprio quest'ultima potrebbe offrire la punta Maxi Gomez come contropartita tecnica per De Sciglio.

L'uruguaiano sarebbe un rinforzo utile per il settore avanzato perché darebbe fisicità al settore avanzato bianconero.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro sul mercato anche per giugno. In queste settimane, la società bianconera potrebbe incontrare il Sassuolo per acquistare già adesso per giugno Gianluca Scamacca.

Sarebbe il giocatore della società emiliana il preferito per il settore avanzato. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro ma potrebbe trasferirsi nella società bianconera in prestito, con riscatto diluito in diverse stagioni. Una punta potrebbe arrivare anche a gennaio, la società bianconera cerca giocatori in prestito senza impegnarsi in eventuali acquisti del cartellino a giugno. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe quello del Manchester United, Anthony Martial.