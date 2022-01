Dopo che il rinnovo sembrava cosa fatta a ottobre, si è arrivati a una brusca frenata, portando sempre più dubbi e malessere alla "Joya": Dybala al momento pare non voglia rinnovare e non aiutano le parole della società che manifesta platealmente i suoi dubbi con dichiarazioni discutibili. Ora dunque sarebbe pronto anche ad andarsene.

Paulo Dybala non rinnova

Nelle ultime ore circolano voci insistenti sul mancato rinnovo di Dybala, intenzionato ad ascoltare altre offerte dopo il continuo stand-by della società. Le parole di Maurizio Arrivabene non hanno portato di certo a un avvicinamento, con il calciatore che si è sentito deluso e messo in discussione dalle parole dell'ad bianconero: secondo il dirigente chiunque deve guadagnarsi il posto in squadra e deve essere in grado di mostrare il valore attribuitogli; aggiungendo che poi secondo lui, chi indossa il numero 10 sulla schiena ha un peso importante, soprattutto nella Juventus piena di storia e gloria di altri ex numeri 10.

Parole che hanno portato in Paulo Dybala dubbi su una permanenza alla Juve, e adesso dopo il continuo disinteresse mostrato dalla società nel chiudere la pratica rinnovo, si dice pronto ad ascoltare quantomeno altre offerte arrivate dal Barcellona, Tottenham e appunto Inter, con l'ad neroazzurro Beppe Marotta pronto allo sgarbo alla sua ex squadra.

Dybala all'Inter: ipotesi concreta

Fino a qualche mese fa sarebbe stato solo puro fantacalcio pensare che Dybala potesse passare dalla Juventus all'Inter: adesso l'ipotesi diventa sempre più concreta con il passare del tempo, soprattutto dopo che il rinnovo viene continuamente rimandato da ottobre in poi e la fumata bianca non è arrivata. L'interesse che prova Beppe Marotta verso il giocatore è indiscusso, e quella che sembrava essere una semplice azione di disturbo nei confronti dei bianconeri sta diventando una mossa di Calciomercato: Inter intenzionata a far sul serio e pronta a offrire un ingaggio alto, dopo le uscite di Vidal e Vecino a giugno che darebbero la liquidità necessaria per chiudere il colpo.

C'è anche il gradimento di Inzaghi per Dybala

L'argentino sarebbe l'uomo perfetto nello scacchiere di Simone Inzaghi: fantasista, uomo assist e giocatore di qualità indiscussa da affiancare a un "9"; in più si verrebbe a formare il trio argentino futuro (e presente) della nazionale Albiceleste, con Lautaro e Correa pronti ad accogliere il connazionale.

Per cui non ci sarebbero problemi di collocazione, viste le ottime prestazioni mostrate da Alexis Sanchez, simili come caratteristiche e stile di gioco. Il giocatore accetterebbe la destinazione anche da un punto di vista tattico: controllo del gioco e continue azioni da goal, l'opposto di quello che sta vivendo Dybala nell'ultimo periodo alla Juventus; forse c'è anche questo come malessere ad aggravare sulla situazione rinnovo contrattuale, che comunque dà ancora priorità alla Juve, almeno fino a febbraio.