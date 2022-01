Uno dei nomi che infiammerà con ogni probabilità la prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di Paulo Dybala. La Joya sembra essere sempre più in rottura con l'ambiente Juventus, con la trattativa per il rinnovo di contratto che fino a qualche settimana fa sembrava definita e che ora sembra essere in grande discussione. Ad osservare con attenzione questa situazione è l'Inter, con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, pronto ad inserirsi per tentare uno scippo che sarebbe clamoroso.

Il Torino, invece, sta lavorando molto per questa sessione di mercato, sia in entrata che in uscita.

I granata sul fronte cessioni sarebbero pronti a lasciare andare Simone Verdi, ai margini dello scacchiere tattico di Ivan Juric.

Dybala nel mirino dell'Inter

L'Inter cova il sogno Paulo Dybala per la prossima sessione estiva di calciomercato. La Joya è ancora un pupillo dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che lo portò proprio alla Juventus nell'estate del 2015 acquistandolo dal Palermo per 40 milioni di euro. L'ad ha anche provato a portarlo a Milano nell'estate del 2019, quando sembrava apparecchiato lo scambio con Mauro Icardi, ma a far saltare tutto fu il centravanti, che non voleva andare via salvo poi arrendersi l'ultimo giorno accettando la proposta del Paris Saint Germain.

Ora Dybala ha il contratto in scadenza con la Juventus a giugno e per questo non sarà necessario trattare con il club bianconero.

Il rinnovo sembrava cosa fatta fino a qualche settimana fa, ma i problemi finanziari del club e quelli fisici del fantasista argentino hanno rallentato tutto e ora sembra esserci una fase di stallo. Come se non bastasse, dall'Argentina ieri è rimbalzata la notizia secondo cui il classe 1993 avrebbe già deciso di lasciare la Juventus, deluso per la mancanza di fiducia dei bianconeri.

Le cifre

La Juventus vorrebbe offrire un rinnovo adesso al ribasso rispetto agli oltre 7 milioni attualmente percepiti dallo stesso Paulo Dybala, arrivando al massimo a pareggiare l'attuale ingaggio, mentre fino ad un mese fa sembrava fatta per un ingaggio da 8 milioni più bonus. Ora l'Inter potrebbe inserirsi offrendo a Dybala tra i 7 e i 7,5 milioni di euro a stagione per quattro anni, fino a giugno 2026, più bonus.

Ingaggio molto importante che potrebbe essere reso possibile dall'addio di Alexis Sanchez, che percepisce lo stesso stipendio.

Vero che per Dybala non si potrebbe usufruire del Decreto Crescita, ma allo stesso tempo l'Inter si assicurerebbe le prestazioni di un giocatore dalle qualità indiscusse e molto più giovane dello stesso Sanchez.

Sampdoria su Verdi

In casa Torino si ragiona per quanto riguarda le probabili cessioni a gennaio e un giocatore in uscita sarebbe Simone Verdi. Il fantasista non ha trovato molto spazio anche a causa di qualche problema fisico, ma anche per una questione tattica, con sole tre partite giocate in questo campionato.

Sul classe 1992 avrebbe messo gli occhi la Sampdoria e i due club hanno cominciato ad intavolare una trattiva. Non è da escludere uno scambio con uno tra Thorsby e Ekdal, con Verdi che andrebbe a ricoprire in blucerchiato il ruolo di esterno nel 4-4-2 di Roberto D'Aversa.