In casa Inter non c'è eccessiva apprensione per questa sessione di Calciomercato, visto che la società nerazzurra avrebbe cominciato a lavorare già in vista della prossima estate. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il direttore sportivo, Piero Ausilio, stanno provando a portarsi avanti con il lavoro per anticipare la concorrenza. Uno dei reparti che subirà qualche modifica è sicuramente quello di centrocampo e la società nerazzurra sarebbe pronta a fare un tentativo per Fabian Ruiz, per alzare il tasso tecnico del reparto.

Il Torino, invece, sta lavorando già per gennaio e cerca un rinforzo sulla trequarti da regalare a Ivan Juric.

L'ultimo nome porta a Daniel Bessa, che il tecnico ha già allenato al Verona fino all'anno scorso.

Inter su Fabian Ruiz

L'Inter nella prossima sessione di calciomercato potrebbe fare qualcosa di importante in mezzo al campo per alzare ulteriormente il tasso tecnico e dare un'alternativa di livello da far ruotare a Barella, Brozovic e Calhanoglu. In particolar modo, la società nerazzurra vorrebbe un giocatore che possa essere l'alter ego del turco, dato che Sensi, colui che si potrebbe avvicinare per caratteristiche all'interno della rosa, non sembra convincere a pieno, soprattutto dal punto di vista fisico.

Il grande obiettivo, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe Fabian Ruiz.

Lo spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno 2023 con il Napoli e le trattative per il rinnovo stentato a decollare. Proprio per questo motivo gli azzurri sarebbero pronti a prendere in considerazione una sua cessione per evitare di perderlo a parametro zero, facendo lo stesso errore commesso con Lorenzo Insigne.

Il classe 1996 in quest'annata è tornato ad altissimi livelli e ha già messo a segno cinque reti e collezionato due assist 15 partite disputate in campionato.

Alla luce di questi numeri, la valutazione di Fabian Ruiz resta importante, superiore ai 50 milioni di euro. Il club meneghino per provare ad abbassare l'esborso economico potrebbe mettere sul piatto proprio Sensi, che già in passato era stato accostato ai partenopei, più un conguaglio da 30-35 milioni di euro. Al momento ci sono stati solo dei sondaggi ma non è escluso che possa esserci un tentativo concreto nelle prossime settimane.

Torino su Bessa

Un club che potrebbe fare qualcosa sul calciomercato già a gennaio è invece il Torino. I granata vorrebbero regalare un rinforzo sulla trequarti a Ivan Juric per poter ambire a qualcosa in più di una salvezza tranquilla. Gli occhi del club di Urbano Cairo sarebbero su Daniel Bessa, che il tecnico conosce bene avendolo allenato all'Hellas Verona. I due club potrebbero intavolare uno scambio alla pari con uno tra Daniele Baselli, Simone Zaza o Armando Izzo (vicino però all'Udinese).