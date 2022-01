L'Inter potrebbe essere una delle grande protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato avendo cominciato già a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, visto che a gennaio verrà fatto poco se non in caso di qualche uscita. La società nerazzurra sogna un grande colpo in attacco visto che è impensabile che Edin Dzeko possa giocare tre partite a settimana anche l'anno prossimo. L'obiettivo cerchiato in rosso è quello di Dusan Vlahovic, sondato anche la scorsa estate dopo l'addio di Romelu Lukaku, ma la Fiorentina non ha mai voluto saperne di privarsene.

Il Torino, invece, cercherebbe un rinforzo sulle fasce già per questa sessione invernale di calciomercato e avrebbe messo nel mirino Mohamed Fares.

Torino su Fares

Il Torino è alla ricerca di un rinforzo sulle fasce visto che Ansaldi è alle prese spesso con problemi fisici, mentre Ola Aina sarà assente fino a febbraio essendo impegnato in coppa d'Africa con la Nigeria.

Alla luce di ciò i granata avrebbero mosso i primi passi per regalare un esterno al proprio tecnico, Ivan Juric, che vuole giocarsi le proprie chance per ambire a qualcosa in più di una salvezza tranquilla. Il nome finito nel mirino del club di Urbano Cairo sarebbe quello di Mohamed Fares, che dopo un buon inizio di stagione con la maglia del Genoa è finito ai margini per problemi muscolari.

Soltanto sette le presenze raccolte in questo campionato, con due reti e un assist all'attivo.

Con Fares il Torino sistemerebbe il problema sulla fascia sinistra. Il suo cartellino è di proprietà della Lazio, ma il Genoa non avrebbe problemi a liberarlo. La sua valutazione si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro ma le due società potrebbero trovare un'intesa anche con uno scambio alla pari che coinvolga Daniele Baselli, che non rientra nei piani di Ivan Juric.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Difficile, invece, pensare a Mandragora, che ha una valutazione decisamente superiore, vicina ai 20 milioni di euro.

Passi avanti dell'Inter per Vlahovic

Il grande sogno di mercato dell'Inter per rinforzare l'attacco la prossima stagione risponde al nome di Dusan Vlahovic. Nonostante la folta concorrenza, stando a quanto riportato da alcune indiscrezioni, la società nerazzurra avrebbe fatto passi avanti sotto traccia per provare a trovare un'intesa con la Fiorentina per il centravanti serbo.

La valutazione del classe 2000, capocannoniere dell'attuale campionato con 16 reti realizzate in 19 partite, resta tra i 60 e i 70 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023. Nella trattativa, però, potrebbero entrare un paio di contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico. I nomi sul piatto sono quelli di Roberto Gagliardini o Lucien Agoumé e Lorenzo Pirola.