L'Inter starebbe già monitorando diversi profili che potrebbero essere utili per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima stagione. L'obiettivo è quello di reperire sul mercato degli elementi funzionali e allo stesso tempo dai costi contenuti.

La strategia sarebbe quella di puntare su atleti con i contratti in scadenza nel giugno del 2023. Una situazione, questa, che spingerebbe le società proprietarie dei cartellini a rivedere al ribasso le valutazioni per non perdere i propri tesserati a parametro zero.

Per il centrocampo piacerebbe Fabian Ruiz, titolare nel Napoli di Luciano Spalletti: la sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro.

I dirigenti nerazzurri sarebbero interessati anche al francese Aouar, il cui contratto con il Lione scadrà il 30 giugno 2023. Il centrocampista francese potrebbe giocare da mezzala nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. L'Inter potrebbe intensificare i contatti con il club transalpino soprattutto se dovessero partire sia Matias Vecino che Arturo Vidal.

Vecino, in particolare, sembra destinato a liberarsi a parametro zero al termine di questa stagione.

Gosens o Hickey per la fascia sinistra

L'Inter avrebbe la necessità di potenziare la corsia mancina perché Ivan Perisic non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Il croato avrebbe chiesto un rinnovo oneroso da almeno 4 milioni di euro, mentre i nerazzurri non andrebbero oltre un biennale da 3 milioni di euro.

Qualora la situazione non si dovesse sbloccare, le parti si dividerebbero al termine della stagione.

Nel mirino di Marotta ci sarebbe Robin Gosens dell'Atalanta. Il tedesco, attualmente fermo ai box per un infortunio, ha il contratto che scade nel giugno del 2023 e pare intenzionato a lasciare Bergamo già dal prossimo mercato estivo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus. Il costo del cartellino è di circa 30 milioni di euro.

L'Inter, qualora dovesse provare ad imbastire una trattativa con l'Atalanta, potrebbe cercare di inserire nell'operazione almeno una contropartita tecnica. I bergamaschi però preferirebbero monetizzare, soprattutto dopo aver prelevato dal Sassuolo Jeremie Boga per 22 milioni.

Marotta e Piero Ausilio starebbero seguendo anche le prestazioni di Aaron Hickey che si sta mettendo in mostra con la maglia del Bologna. Il terzino scozzese, pagato appena 2 milioni di euro dai felsinei, adesso avrebbe una valutazione che si aggirerebbe intorno ai 25 milioni. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2023.

Hickey avrebbe il benestare di Simone Inzaghi soprattutto perché si tratta di un giocatore versatile, in grado di giostrare sia da esterno a tutta fascia che da centrale in una difesa a tre. Infine sarebbe ancora aperta la pista che porterebbe a Lucas Digne dell'Everton, per il quale ci sarebbe da vincere la concorrenza di Chelsea e Napoli.