L'Inter avrebbe già cominciato a lavorare sul mercato in vista della prossima estate visto che a gennaio farà poco o nulla, a meno che non ci sia qualche cessione che liberi slot all'interno della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. A giugno qualcosa verrà fatto sicuramente sulla fascia sinistra visto il probabile addio di Aleksander Kolarov e Ivan Perisic, entrambi in scadenza di contratto. Sono stati fatti tanti nomi in queste settimane ma il pupillo della società nerazzurra resta Robin Gosens, per cui sono stati fatti già alcuni sondaggi nelle scorse sessioni, con l'Atalanta che non ha mai voluto saperne di privarsene.

Protagonista sul mercato anche la Fiorentina, che ha già messo a segno due colpi di mercato e adesso sogna di chiudere con la ciliegina sulla torta, Isco.

Inter su Gosens

L'Inter cerca un grande rinforzo sulla fascia sinistra per la prossima estate visto il probabile addio di Ivan Perisic, in scadenza di contratto, con il rinnovo che difficilmente arriverà. Sono stati tanti i nomi accostati alla fascia sinistra, da Kostic a Bensebaini, passando per Kurzawa, ma l'obiettivo numero uno, seguito da tempo dalla società nerazzurra, è Robin Gosens. Il club meneghino ha fatto qualche sondaggio per l'esterno tedesco già nelle scorse sessioni, ma l'Atalanta ha sempre rispedito al mittente non volendosi privare del giocatore.

Il classe 1994 ha dovuto fare i conti con un problema fisico che ne ha condizionato il rendimento in questa prima parte di stagione, in cui ha disputato soltanto sei partite in campionato e due in Champions League, con due reti complessive all'attivo. Il contratto in scadenza a giugno 2023 la prossima estate, però, potrebbe costringere la Dea a prendere in considerazione la sua cessione per non rischiare di perderlo a parametro zero.

La valutazione di Gosens si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra non proibitiva per l'Inter che, però, potrebbe provare ad abbassarla inserendo una contropartita tecnica nell'affare. Occhio a Lorenzo Pirola, che sarebbe perfetto per la difesa a tre di Gasperini.

Fiorentina su Isco

La Fiorentina è scatenata sul mercato e dopo aver chiuso gli acquisti di Ikoné e Piatek, potrebbe chiudere con la ciliegina sulla torta.

Il grande sogno di mercato dei viola risponde al nome del fantasista spagnolo, Isco. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno con il Real Madrid, ma i Blancos potrebbero liberarlo con qualche mese di anticipo visto che non rientra nei piani di Carlo Ancelotti. Il classe 1992 ha collezionato soltanto otto presenze in campionato, con una rete all'attivo, e il club di Commisso potrebbe portarlo a casa per un conguaglio tra i 5 e gli 8 milioni di euro.