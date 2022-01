Un giovane e talentuoso difensore danese per la retroguardia dell'Inter. È questo quanto trapela dalla Turchia, dove si sta facendo il nome di Victor Nelsson, centrale attualmente in forze al Galatasaray, come probabile obiettivo di mercato nerazzurro per la prossima stagione. Il giocatore sembra piacere al club milanese soprattutto per la sua duttilità. Infatti può essere schierato sia come centrale di difesa, sia (all'occorrenza) come mediano basso.

Nelsson ha 23 anni (classe 1998) dunque rappresenta un eventuale acquisto di prospettiva per l'Inter.

Il Galatasaray lo valuta circa 25 milioni di euro, una cifra che i dirigenti di Via della Liberazione riterrebbero troppo alta. Nonostante ciò, secondo la stampa turca la società nerazzurra potrebbe cominciare ad aprire una trattativa sulla base di 10 milioni di euro. Tenendo conto del costo del cartellino del calciatore, appare alquanto improbabile che possa rappresentare un obiettivo per il mercato di gennaio.

L'Inter, infatti, non dovrebbe operare acquisti a titolo definitivo durante la sessione invernale del Calciomercato. Inoltre, per provare ad affondare il colpo su Nelsson, dovrebbe prima mettere a segno almeno una cessione tra l'attuale batteria di difensori in organico. Potrebbe andar via Kolarov, ma anche in questo caso si presume che possa trattarsi di una partenza al termine di questa stagione.

Il Galatasaray ha pagato Nelsson 7 milioni di euro

Victor Nelsson si sta mettendo in mostra proprio in queste ultime stagioni. Dopo essere cresciuto e aver militato nel Nordsjaelland dal 2016 al 2019 (66 presenze e un goal nel campionato danese) si è trasferito al Copenaghen dove ha giocato 63 gare nel massimo torneo danese, segnando una rete.

Nell'estate del 2021 è stato acquistato dal Galatasaray. Il club turco ha evidentemente notato le potenzialità del centrale 23enne, e ha speso 7 milioni di euro per acquisirne il cartellino.

Adesso il Galatasaray dà una valutazione di 25 milioni al suo giovane difensore che pare sia monitorato con una certa attenzione dall'Inter.

I nerazzurri potrebbero decidere di puntare su di lui nella prossima stagione soprattutto se dovesse andar via uno dei tre difensori centrali titolari tra De Vrij, Bastoni e Skriniar.

Nelsson, abile nel destreggiarsi sia al centro della retroguardia che a centrocampo come mediano, ha rivelato che la sua fonte d'ispirazione è Xabi Alonso, ex centrocampista di Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco. Si tratta di un fuoriclasse nel suo ruolo che, in carriera, oltre ad aver fatto incetta di titoli nei club per i quali ha militato, ha anche conquistato due campionati europei (2008 e 2012) ed un mondiale (2010) con la nazionale spagnola.