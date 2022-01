L'Inter rivoluzionerà con ogni probabilità il centrocampo nella prossima sessione estiva di Calciomercato, visto il sicuro addio di Matìas Vecino e quello probabile di Stefano Sensi e Arturo Vidal. I nerazzurri, dunque, sono alla ricerca di elementi che possano abbinare quantità e qualità e potrebbero pescare in Inghilterra. Nel mirino, infatti, sarebbe finito il centrocampista brasiliano dell'Everton, Allan Marques, che conosce bene il calcio italiano avendo giocato tanti anni tra Udinese e Napoli.

La Juventus, dal canto suo, non sta a guardare e per l'estate avrebbe cominciato a lavorare per cercare di arrivare a Dusan Vlahovic, consapevole che non sarà semplice vista la folta concorrenza, con la Fiorentina che, tra l'altro, vorrebbe incassare molto.

Inter su Allan

L'Inter è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo in vista della prossima stagione, mentre a gennaio non verrà fatto nulla a meno che non ci siano cessioni. I nerazzurri avrebbero messo nel mirino una vecchia conoscenza del calcio italiano, Allan Marques, che in Serie A ha giocato con le maglie di Udinese e Napoli.

Ora il brasiliano milita nell'Everton, con cui ha collezionato sedici presenze in Premier League, collezionando due assist, ma i Toffees non lo ritengono incedibile. Il classe 1991 sarebbe perfetto nel ruolo di mezzala in un centrocampo a tre e andrebbe a sostituire Arturo Vidal, avendo caratteristiche simili. Il centrocampista cileno, infatti, sarà lasciato andare pur di liberarsi del suo pesante ingaggio, superiore ai 6 milioni di euro netti a stagione.

Per quanto riguarda Allan, la sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro ma non è escluso che il suo arrivo possa essere anticipato già a gennaio. La fumata bianca, però, sarebbe legata alla partenza di almeno uno tra Matìas Vecino e Stefano Sensi, con il centrocampista uruguaiano che potrebbe essere proposto ai Toffees per uno scambio alla pari.

Juventus su Vlahovic

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato per l'estate. I bianconeri devono individuare un grande centravanti che possa garantire più di venti gol all'anno in campionato. Il nome giusto pare essere quello di Dusan Vlahovic, ma non è semplice dato che la concorrenza è spietata e la Fiorentina "spara alto", chiedendo almeno 60 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023.

La Juve farà comunque un tentativo provando a inserire un paio di contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico. Sul piatto potrebbero finire Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, più un conguaglio economico tra i 15 e i 20 milioni di euro. Tali giocatori sarebbero funzionali al 4-3-3 di Italiano, anche se i viola poi dovrebbero individuare l'erede del serbo al centro dell'attacco.