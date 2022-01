L'Inter è attesa da giorni importanti per il mercato, in particolare nella rosa di Simone Inzaghi serve una punta che sappia finalizzare le azioni da gol, soprattutto dopo l'infortunio subito da Joaquin Correa. Fra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Beppe Marotta ci sarebbe anche il nome di Felipe Caicedo, attaccante ecuadoriano in forza al Genoa, ormai fuori dal progetto tecnico dei liguri. Il club rossoblu ha trovato l’intesa per l’arrivo di Roberto Piccoli dall'Atalanta ed è pronto a liberare gratis la punta ex Lazio, che dovrebbe svincolarsi ricorrendo a una clausola presente nel contratto.

Caicedo verso l'Inter

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo in attacco dopo l'infortunio subito da Joaquin Correa, che salterà il ciclo di fuoco di febbraio tra campionato, coppa Italia e Champions League. Nel mirino di Marotta e Piero Ausilio ci sarebbe Felipe Caicedo. Il calciatore potrebbe arrivare subito e ci sarebbe già il consenso di Inzaghi che ne apprezza molto le caratteristiche dopo averlo allenato alla Lazio. Il centravanti ecuadoriano nella sua esperienza nei biancocelesti ha realizzato 28 gol in 105 presenze, quasi tutte da subentrato in virtù della presenza di Ciro Immobile nelle fila laziali. Molte di queste realizzazioni, Caicedo le ha realizzate negli ultimi minuti, regalando a mister Inzaghi vittorie al cardiopalma.

Centravanti mancino, Caicedo unisce forza fisica a una buona rapidità: caratteristiche che potrebbero tornare utili all’Inter oggi comandata dal suo ex allenatore. L’ex Lazio potrebbe rappresentare per il presente una buona alternativa a Dzeko nelle rotazioni nerazzurre, il classe 88' tuttavia può giocare anche come seconda punta al fianco del bosniaco.

Nei prossimi giorni, Caicedo tratterà la rescissione con il Genoa e si svincolerà a parametro zero. Secondo quanto riportato dai media, l'attaccante trentatreenne avrebbe già accettato la pista Inter, con i nerazzurri pronti a offrirgli un contratto di sei mesi.

Possibile ritorno di Salcedo all'Inter

Non solo Caicedo. Inzaghi nell’incontro con Zhang avrebbe chiesto un rinforzo in attacco; se non dovesse essere il suo pupillo Caicedo, che può svincolarsi dal Genoa, l’allenatore dell’Inter vorrebbe l’ingaggio di un’altra sua vecchia conoscenza ovvero Eddie Salcedo, attualmente in prestito allo Spezia.

Inzaghi lo ha conosciuto solo in ritiro, quando lo ha allenato prima che venisse dato via in prestito, ma ne apprezza le qualità e le caratteristiche. Salcedo e Caicedo dovrebbero essere alternativi, o arriverà uno o l'altro.