La Juventus è attesa da giorni importanti per il mercato. Le dichiarazioni del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè hanno agevolato la trattativa di mercato fra la società bianconera e quella toscana per il trasferimento a Torino di Dusan Vlahovic. La Fiorentina è pronta a trattare la cessione del giocatore a una somma importante, di circa 75 milioni di euro. Intanto arrivano indiscrezioni di mercato importanti in merito alla possibile intesa fra le due società per il giocatore. Secondo il giornalista sportivo Michele Critiscitiello il giocatore Vlahovic potrebbe approdare alla Juventus per circa 67 milioni di euro più bonus che dovrebbero portare la valutazione di mercato del giocatore a circa 75 milioni di euro.

Più o meno la somma che gli avrebbero garantito Arsenal e Tottenham, che avrebbero provato ad acquistare Vlahovic in queste settimane. Per quanto riguarda invece l'ingaggio del giocatore, dovrebbe andare a guadagnare circa 7 milioni di euro a stagione e sottoscrivere un contratto fino a giugno 2026. Si tratterebbe di un acquisto importante, la Juventus avrebbe deciso di anticipare un investimento che inizialmente era previsto per il Calciomercato estivo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe raggiunto l'intesa con la Fiorentina per l'approdo nella società bianconera di Dusan Vlahovic.

I toscani dovrebbero andare a guadagnare circa 67 milioni di euro più bonus e il giocatore circa 7 milioni di euro a stagione. La Juventus spera in un eventuale acquisto in prestito con obbligo di riscatto. Il direttore sportivo Pradè a Sportitalia ha dichiarato però che la società toscana vuole il pagamento senza contropartite tecniche e una cessione a titolo definitivo senza eventuali prestiti.

La Juventus nell'estate 2020 acquistò dalla Fiorentina il centrocampista Federico Chiesa proprio in prestito di due stagioni con obbligo di riscatto. Questa modalità di pagamento è stata utilizzata anche per l'acquisto di Manuel Locatelli, arrivato nell'estate 2021 dal Sassuolo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni a gennaio anche per attutire l'investimento importante per Dusan Vlahovic.

A tal riguardo si parla della possibile partenza di Dejan Kulusevski, la società bianconera potrebbe venderlo per circa 35 milioni di euro. Potrebbero partire anche Aaron Ramsey e Arthur Melo, per i due centrocampisti si parla di prestito. Se così sarà oltre a Vlahovic potrebbe arrivare anche un centrocampista. Il preferito sembra essere Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.