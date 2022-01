L'Inter è stata a guardare fino ad ora in questa sessione invernale di Calciomercato visto che prima di poter fare qualcosa in entrata serviranno delle uscite. I nerazzurri, comunque, hanno fatto qualche sondaggio per cercare un innesto in mezzo al campo e l'ultimo nome porterebbe al centrocampista della Sampdoria, Morten Thorsby, che potrebbe essere coinvolto in un'operazione più ampia con i blucerchiati.

Anche la Juventus non ha fatto moltissimo fino ad ora e starebbe lavorando più in prospettiva futura, per giugno. I bianconeri starebbero lavorando ad un grande colpo per alzare il tasso tecnico della rosa e per questo motivo avrebbero messo gli occhi su Nicolò Zaniolo, che non sembra essere più intoccabile in casa Roma.

Inter su Thorsby

L'Inter non ha grandissime necessità di intervenire sul mercato visto che la rosa a disposizione di Simone Inzaghi è completa in ogni reparto. Per questo motivo la società nerazzurra farà qualcosa solo qualora dovesse esserci un'uscita, con almeno due centrocampisti che sono pronti a partire, Matìas Vecino e Stefano Sensi.

Alla luce di ciò, il club meneghino potrebbe regalare un innesto proprio in mezzo al campo al proprio allenatore. Nel mirino, in questo senso, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe finito Morten Thorsby. Il centrocampista norvegese ha disputato un discreto girone di andata, mettendo a segno due reti e collezionando un assist in venti partite di campionato.

Il giocatore, comunque, non è ritenuto incedibile dai blucerchiati e proprio per questo motivo ci sarebbe stata un'apertura alla sua partenza.

Il classe 1996 ha una valutazione tra gli 8 e i 10 milioni di euro ma le due società starebbero ragionando su uno scambio di prestiti per poi discutere dell'acquisto a titolo definitivo la prossima estate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alla Sampdoria, infatti, potrebbe andare Stefano Sensi, che a Milano è ai margini della rosa di Simone Inzaghi e a Genova spera di rilanciarsi.

La Juventus lavora per Zaniolo

La Juventus starebbe pensando ad un grande colpo per la prossima estate, visto che difficilmente sarà possibile farlo per gennaio. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, i bianconeri avrebbero puntato Nicolò Zaniolo, essendo alla ricerca di un rinforzo per alzare il tasso tecnico del centrocampo.

Il giocatore è un vecchio pallino del club bianconero e tornerà di moda a giugno. La sua valutazione si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro ma la Juve potrebbe anche offrire uno scambio mettendo sul piatto il cartellino di Dejan Kulusevski più un piccolo conguaglio economico intorno ai 10 milioni di euro a favore dei capitolini.