Uno dei reparti che l'Inter rinforzerà la prossima estate è sicuramente quello avanzato, mentre a gennaio non verrà fatto nulla visto che Alexis Sanchez alla fine dovrebbe restare visto che sta trovando spazio nelle ultime uscite. Diverso il discorso per giugno, con il Nino Maravilla che potrebbe partire per alleggerire il monte ingaggi, visto lo stipendio da oltre 7 milioni di euro netti a stagione. L'intenzione della società nerazzurra è quella di regalare una prima punta a Simone Inzaghi che possa alternarsi con Edin Dzeko, che non potrà giocare anche l'anno prossimo ogni tre giorni non essendo più giovanissimo.

Gli occhi sarebbero finiti sul centravanti dell'Ajax, Sebastian Haller.

Anche la Juventus è in cerca di un rinforzo in attacco, soprattutto dopo il grave infortunio subito da Federico Chiesa, e per questo motivo avrebbe messo gli occhi nuovamente su Luis Muriel, già cercato la scorsa estate.

Inter su Haller

L'Inter è alla ricerca di un centravanti da regalare a Simone Inzaghi la prossima estate. I nerazzurri cercano un nome che possa garantire un buon rendimento e che sia in grado di alternarsi con Edin Dzeko. Per questo motivo, il club meneghino avrebbe messo nel mirino l'attaccante francese, naturalizzato ivoriano, Sebastian Haller, che tanto bene sta facendo all'Ajax.

I numeri parlano chiaro: il classe 1994 in questa stagione ha messo a segno dodici reti e collezionato quattro assist in diciassette partite di Eredivisie, a fronte di ben dieci gol realizzati in sei partite di Champions League.

Haller, dunque, può essere una certezza su cui puntare, anche se qualche perplessità è data dal fatto che al West Ham il giocatore ha fallito in un campionato importante come la Premier League. In Italia, però, il centravanti ivoriano può fare bene, soprattutto con il modo di giocare di Simone Inzaghi.

L'Ajax per il suo cartellino chiede 30 milioni di euro, dopo averlo acquistato la scorsa estate dagli Hammers per poco più di 20 milioni di euro.

La società nerazzurra, però, potrebbe provare a mettere sul piatto anche una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico: in questo senso occhio a Andrea Pinamonti e Mulattieri, che in Olanda ha giocato l'anno scorso al Volendam, segnando diciotto gol in trenta partite.

Juventus su Muriel

Anche la Juventus è alla ricerca di un rinforzo in attacco, anche se i bianconeri qualcosa lo vorrebbero fare già a gennaio.

Non è semplice visto che il club non può permettersi investimenti pesanti. Al club piace molto Luis Muriel, cercato già la scorsa estate, con l'Atalanta che ha sempre rispedito al mittente gli assalti bianconeri. Un tentativo la Juve lo farà anche a gennaio, magari provando a mettere sul piatto il cartellino di Dejan Kulusevski. Affare tutt'altro che semplice, ma i bianconeri potrebbero fare questo tentativo per regalare a Allegri un rinforzo di grandissima qualità in attacco.