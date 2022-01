Il Milan prova a riportarsi in testa alla classifica. Seppur temporaneamente visto che l'Inter dovrà recuperare la partita con il Bologna. La sfida delle 18.30 vede impegnato il Milan dopo pochi giorni dal passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Genoa. A rompere le uova nel paniere ci pensa lo Spezia. Gli aquilotti nella scorsa stagione hanno aperto una voragine nella camminata vincente in campionato del Milan favorendo la corsa allo scudetto dell'Inter di Antonio Conte.

📰 Make sure you’re ready for #MilanSpezia with our up to date Match Preview 📊

#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) January 17, 2022

Se, come dice Pioli, ogni partita vale tre punti, questo lunedì è ancora più importante per i rossoneri in vista della partita di domenica contro la Juventus.

Nel pieno del calciomercato che dovrebbe portare almeno un difensore a Pioli, il Milan fa i conti con le emergenze. A centrocampo la scelta obbligata odierna vede Bakayoko e Krunic partire titolari. La scelta è dovuta al fatto che Kessiè e Bennacer saranno assenti perchè impegnati con la Coppa d'Africa mentre Tonali non potrà giocare perchè fermato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni. Per lo stesso motivo deve stare molto attento Theo Hernandez che dista solamente un cartellino giallo dalla squalifica. Il giocatore francese che con la fascia di capitano addosso ha alzato il livello delle sue prestazioni è uno dei pilastri rimasti in questo Milan. A proposito di pilastri, il totem Zlatan Ibrahimovic dovrebbe guidare l'attacco con Rebic o Leao a supportarlo dalla trequarti.

A destra torna Saelemeakers al posto di Messias e centrale Brahim Diaz. In difesa la coppia Kalulu - Gabbia frutto dell'emergenza, ma che per ora si sta ben comportando. Si sono negativizzati dal covid sia Calabria che Romagnoli, ma difficilmente saranno presenti. La lista degli indisponibili è ampia, ma i ragazzi di Pioli hanno dimostrato di poter far fronte all'emergenza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Milan è reduce dalla vittoria in laguna contro il Venezia. Lo Spezia è reduce dalla vittoria a Marassi contro il Genoa. Genoa che è stato eliminato in coppa Italia proprio dal Milan e che ha esonerato l'allenatore Shevchenko. Provedel tra i pali, difesa a quattro con Amian e Reca terzini ed Erlic e Nikolaou centrali. A centrocampo in Kiwior, con la fiducia di Thiago Motta, con Maggiore e Bastoni ai suoi lati.

In attacco tridente con Manaj si gioca una maglia con Nzola. Gli esterni saranno Verde e Gyasi. L'arbitro dell'incontro è il signor Marco Serra della sezione Can di Torino

🤝 Recrowd nuovo Premium Partner e Back Jersey Sponsor dello #SpeziaCalcio



➡️ https://t.co/hHuPs78UxR pic.twitter.com/0ERTh7EdRm — Spezia Calcio (@acspezia) January 14, 2022

Spezia: la squadra a disposizione di Thiago Motta per la partita contro il Milan

Portieri: Zoet, Provedel, Zovko.

Difensori: Reca, Kiwior, Hristov, Bastoni, Ferrer, Amian, Erlic, Nikolaou, Bertola.

Centrocampisti: Sala, Kovalenko, Maggiore, Sher, Agudelo.

Attaccanti: Manaj, Verde, Nzola, Gyasi, Antiste, Strelec.

📌 23 i convocati di mister Thiago Motta per #MilanSpezia



POWERED BY ➡️ @Recrowd8 pic.twitter.com/96E3NltgVW — Spezia Calcio (@acspezia) January 16, 2022

Milan - Spezia le quote e le probabilità

Per il Milan la vittoria non sembra essere messa in discussione da parte dei bookmakers con 1,28.

La vittoria fuori casa per lo Spezia invece viene pagata ben 11 volte la posta giocata con il pareggio che si sposta verso la media dei due risultati a 6. Troviamo una quota GOL abbastanza alta a 2,05. Per quanto concerne gli over, il 2,5 viene pagato 1,57 mentre l'over 3,5 a 2,45 sembra più elevato del solito. Il risultato esatto con la probabilità più alta secondo le case di scommessa è il 2-0 a 6,25. Rete inviolata per il Milan anche nella seconda ipotesi più probabile il 3-0 per i rossoneri a 7,75. Ibrahimovic e Giroud sono i primi indiziati a segnare il gol che sblocca la partita, con lo svedese a 3,85 e il francese a 4,50. Ai piedi del podio Rafael Leao a 5. Per lo Spezia il primo marcatore potrebbe essere Verde, Gyasi o Nzola.

Tutti e 3 sono indiziati con la stessa quota a 12. Il ricorso al VAR da parte dell'arbitro si quota a 3 mentre l'inutilizzo è a 1,32.